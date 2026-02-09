lunes 9  de  febrero 2026
JUSTICIA

Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acoge a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso

El comité, controlado por los republicanos, investiga las conexiones de Epstein con personalidades públicas y cómo se gestionó la información sobre sus delitos

Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.

Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.

JOHANNES EISELE / AFP

WASHINGTON.- El equipo legal de Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en la red de pedofilia dirigida por su expareja, el delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó este lunes de que prevé acogerse a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes estadounidense, el principal comité de investigación del órgano.

Su abogado, David Markus, ha confirmado durante declaraciones a la cadena NewsNation que Maxwell invocará dicha enmienda constitucional para evitar declarar tras ser citada por dicha comisión a medida que crece la polémica por la publicación de los archivos de Epstein, que recogen información que salpica a decenas de políticos y personalidades de numerosos países del mundo.

Lee además
La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby. 
CONTROVERSIA

La princesa noruega Mette-Marit "lamenta profundamente" su amistad con Epstein
Periodistas de los medios de comunicación se reúnen afuera de la residencia del exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, en el centro de Londres el 8 de febrero de 2026.
RENUNCIA AL CARGO

El escándalo de los archivos de Epstein salpica al jefe de gabinete del primer ministro británico

Ghislaine Maxwell, cómplice del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, comparecerá este lunes a puerta cerrada ante una comisión del Congreso de Estados Unidos, aunque se espera que invoque su derecho constitucional a no responder.

Maxwell, que está cumpliendo una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores, comparecerá por videoconferencia desde la cárcel ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El comité, controlado por los republicanos, investiga las conexiones de Epstein con personalidades públicas y cómo se gestionó la información sobre sus delitos.

Desde la publicación el 30 de enero de nuevos archivos gubernamentales relacionados con Epstein, dirigentes políticos y empresariales de todo el mundo se han visto envueltos en escándalos o han dimitido por sus vínculos con el delincuente sexual, aunque no se esperan nuevas imputaciones.

Maxwell tiene previsto invocar su derecho constitucional a no autoincriminarse, garantizado por la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Sus abogados solicitaron al Congreso que le concediera inmunidad para poder testificar, pero los congresistas lo rechazaron. Sin esa protección, su equipo legal dijo que invocará su derecho a no incriminarse.

"Proceder en estas circunstancias no serviría para otra cosa que un puro espectáculo político", señalaron sus abogados en una carta.

El financiero neoyorquino fue condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor. En 2019 fue hallado muerto en prisión, cuando esperaba ser juzgado por explotación sexual de mujeres, incluidas menores.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Portavoz de Kate Middleton y el Príncipe William comparte comunicado sobre caso Epstein

Archivos Epstein revelan nuevas fotos comprometedoras del expríncipe Andrés

Comienza juicio en EEUU contra redes sociales acusadas de generar adicción

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miguel Díaz-Canel este sábado en ejercicios militares.
CUBA

Régimen cubano descarta excarcelación de presos y se escuda en estado de guerra

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
POLÉMICA

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

Los dictadores de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega. 
MIGRACIÓN

Régimen de Daniel Ortega pone fin a la ruta del libre visado a cubanos

El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto después de su liberación de la prisión Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026.  
VENEZUELA

Juan Pablo Guanipa es otra vez detenido tras horas de excarcelación

Hombre ofrece el servicio improvizado de llenado de aire.
ALIADOS

México confirma el envío de ayuda humanitaria hacia Cuba

Te puede interesar

Miami-Dade emitió una advertencia de regulaciones voluntaria sobre el uso del agua.
ADVERTENCIA

Alerta por escasez de agua: Miami-Dade llama a ahorrar ante la sequía

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El expresidente Bill Clinton junto a su esposa, Hillary Clinton, exsecretaria de Estados de EEUU.
NEXOS

Cómplice de Epstein se niega a responder preguntas en Congreso de EEUU

Imagen de fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos.
OPERACIóN

EEUU captura petrolero en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
POLÉMICA

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

Imagen referencial. 
PREOCUPACIÓN

Alarmante incremento de casos de chikungunya en Miami-Dade, lo asocian con Cuba