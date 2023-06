Gobernador de New Hampshire desiste participar en primarias republicanas

El gobernador del estado de New Hampshire, Chris Sununu.

NEW HAMPSHIRE — El gobernador del estado de New Hampshire, Chris Sununu, confirmó este lunes que no se presentará a las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo 2024, en las que sí participarán el expresidente Donald Trump o el gobernador de Florida, Ron DeSantis, entre otros.