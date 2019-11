Gran parte de EEUU atrasa sus relojes este domingo

Con el cambio de horario, la gente gozará de más luz por la mañana, pero oscurecerá más temprano al anochecer.

Hawai, Samoa Americana, Guam, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y gran parte de Arizona no cambian el horario, así que no tendrán la necesidad de cambiar la hora en sus relojes.

El horario de verano regresará a las 2 de la madrugada del domingo 8 de marzo de 2020.

Según sondeos realizados por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, 7 de cada 10 estadounidenses prefieren no cambiar la hora, pero no se ponen de acuerdo con qué horario quedarse.