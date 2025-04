Hedels González: "Emigrar no debería arrancarnos el sentido de pertenencia"

MIAMI- Con la certeza de que la salud mental no entiende de fronteras ni se sostiene en frases vacías, la psicóloga origen cubano radicada en España, Hedels González Bermúdez, cruza océanos con una misión: sanar desde adentro. Inicia una gira profesional por Estados Unidos para sembrar una mirada terapéutica valiente y humana, tejida con ciencia, compasión y memoria migrante. Su enfoque no solo acompaña procesos, los honra. Porque emigrar no es solo partir, es reconstruirse. Y para eso -dice ella- también se necesita cuidado.