Más jóvenes desean emigrar de Venezuela y prefieren a EEUU como destino principal

Los datos son parte de la encuesta nacional de la consultora Poder & Estrategia, que fue realizada a finales de septiembre, cuyos resultados son reveladores para comprender el futuro, de no resolverse la severa crisis política y económica que afecta al país.

El porcentaje de venezolanos que desean emigrar, 26% de la población total de 26,4 millones, creció desde la última medición hecha hace dos meses, según el estudio. Y podría crecer más en un par de años y sumarse a los ocho millones de emigrantes, lo que podría significar unas 15 millones de personas fuera del país, si se mantiene la tendencia.

Pero el principal hallazgo de la encuesta es que 27% de venezolanos, principalmente jóvenes, que tienen intención de migrar escogen a EEUU como principal país de destino, seguido de España.

“Es el principal hallazgo”, afirmó el politólogo Ricardo Ríos, presidente de la consultora, una organización especializada en análisis de información política, económica y social. “Eso no ocurría desde hace cuatro años, y el tema pareciera ser puramente económico. Lo que no ocurre con España que, aunque aparece en segundo lugar, es la preferencia del grupo de venezolanos mayores de 55 años de edad”.

El posible aumento de la migración venezolana se presenta en el contexto complicado de la eliminación del programa del “parole humanitario” por parte del gobierno de EEUU, que permitió que venezolanos y personas de Cuba, Nicaragua y Haití aplicaran desde el 2022 para alojarse en ese país. De todas formas, Venezuela perdería a más de sus jóvenes.

La migración venezolana calculada en casi ocho millones de personas que huyeron del país desde la crisis humanitaria de 2014, según la ACNUR, es considerada hasta el momento la más grande de Latinoamérica.

Encuesta nacional

La encuesta realizada entre los días 13 y 18 de septiembre pasado, a mes y medio de la elección presidencial, se hizo a 1,040 personas de las principales nueve ciudades de Venezuela, entre ellas Caracas, Valencia y Maracaibo. No se especificó el margen de error.

Si bien la emigración fue el tema principal también se indagó sobre tópicos de interés nacional como remesas y acceso a los programas sociales, pero Ríos no adelantó resultados hasta tanto sea publicada oficialmente.

El tema político fue un condicionamiento, según dijo. “No pudimos indagarlo debido a que el contexto político no lo permitió. Las preguntas como la autodefinición política o la intención de voto, que eran comunes hasta el 28 de julio, ahora representan un riesgo. La gente no desea contestar y los encuestadores se sienten también en riesgo”.

Crecerá la migración de Venezuela

El politólogo explicó que el tema de la migración es objeto de monitoreo constante desde hace algún tiempo, por parte de la organización. Y en esta ocasión deseaban conocer la tendencia luego de la elección presidencial que ha dejado una veintena de fallecidos y más de un centenar de detenidos.

A los consultados se le preguntó con cuáles frases se sentía identificado: tengo planes para irme; quisiera irme, pero no tengo planes; no tengo ganas de irme; definitivamente me quedo en el país.

El 26% de la población, es decir, uno de cada cuarto personas, dijo tener intención de irse del país. De este porcentaje, 6% tiene planes específicos para irse; 20% desea emigrar, pero no tiene plan. Mientras, 14% dijo no tener más opción que quedarse en el país y 21% indicó que no tiene ganas de irse. Solo 38% expresó que definitivamente se quedará en el país.

Más jóvenes desean emigrar

Según Ríos, los dos últimos rangos “han ido bajando” de acuerdo a los últimos estudios de periodicidad bimensual. De 56%, bajó a 49% y luego a 39% en la última medición. Mientras, el primero que antes alcanzaba un porcentaje de entre 5% y 9% varió y al unirse al segundo aumentó.

“Es una línea que probablemente puede convertirse en una especie de tijera en donde la proporción de quienes quieren irse puede ser superior al del grupo de quienes quieren quedarse, de mantenerse la tendencia, en los próximos seis o 12 meses”.

Consideró que la situación es “extremadamente preocupante”, porque al hacer la segmentación por edad, ese 25% llega al 50% al contabilizar a los que se han ido. Precisa que la mitad de los venezolanos que están en Venezuela y que tienen entre 18 años y 30 años de edad, tiene intenciones de irse.

“Esto va agravando el problema porque nos deja un país de viejos. En la medida en que la población de migrantes sea de jóvenes, que es la población económicamente activa, se verá mucho más afectado el país y perdemos el bono demográfico. Esa realidad que tuvimos hace unos 10 años dejó de existir. Y es absolutamente preocupante que un país se quede no con una pirámide de población sino con un rectángulo”.

EEUU, primera opción

A la pregunta sobre los países de destino, según el estrato y el grupo etario, más de 45% dijo preferir como opción a países fuera de Latinoamérica. Así, 27% mencionó a EEUU en primer lugar, seguido de España (18%). Colombia (13%) y Brasil (11%) fueron mencionados como primera opción de los estratos más pobres. Luego, Chile y Argentina (6%), Perú (3%), Uruguay y Ecuador (1%).

La crisis y cambios internos en el país habrían convertido a EEUU como primera opción para migrar, algo novedoso en contraste con la ola migratoria ocurrida entre 2016 y 2017 cuando se prefirió a los países vecinos como destino principal.

Por qué escogieron a EEUU no fue una pregunta expresa, asegura Ríos, “pero si se toma en cuenta el dato de muchos compatriotas que miden la migración por el Darién, se confirma que hay más cantidad de gente que quiere ir a EEUU y ese es el principal hallazgo de esta encuesta”.

