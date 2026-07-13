lunes 13  de  julio 2026
SENADO EN WASHINGTON

Hermana de influyente senador republicano fallecido ocupa su puesto

"Lindsey siempre estuvo a mi lado, y ahora yo lo haré por él", explicó su hermana Darline Graham Nordone, tras ser nombrada por el gobernador de Carolina del Sur para sustituir al influyente senador republicano tras su repentina muerte

El influyente senador republicano Lindsey Graham, fallecido a sus 71 años por una deficiencia cardíaca, según informes forenses preliminares.

El influyente senador republicano Lindsey Graham, fallecido a sus 71 años por una deficiencia cardíaca, según informes forenses preliminares.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La hermana del conocido senador republicano Lindsey Graham, fallecido el sábado, fue nombrada este lunes por el gobernador de Carolina del Sur como su reemplazo temporal en Washington.

Darline Graham Nordone será la senadora hasta el fin del mandato de su difunto hermano, en enero.

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Graham, un destacado "halcón" en política exterior y estrecho aliado del presidente Trump, falleció inesperadamente el sábado a los 71 años debido a una deficiencia cardíaca, según un informe forense preliminar.

En la mañana del lunes, el presidente Donald J. Trump sugirió al gobernador de Carolina del Sur nombrar a Darline como sustituta de su hermano en el Senado de EEUU hasta enero, cuando se cumple el mandato oficial.

Lindsey Graham era uno de los senadores más conocidos e influyentes en el Partido Republicano, y muy seguido por los medios de comunicación.

"Es un honor pedir a su hermana, Darline Graham, que finalice su trabajo" explicó el gobernador Henry McMaster en rueda de prensa.

"Lindsey siempre estuvo a mi lado, y ahora yo lo haré por él", explicó Nordone. "Mi hermano era una persona maravillosa, un líder formidable y un hombre genuinamente bueno", añadió.

"¡Sería un fabuloso homenaje a Lindsey, que la quería entrañablemente!", explicó Trump.

Graham nunca se casó ni tuvo hijos y tenía una relación excepcionalmente cercana con Darline Graham Nordone. Su madre murió cuando Graham tenía 20 años y su hermana 12, y menos de dos años después su padre falleció de un ataque al corazón.

Graham, entonces de 22 años, adoptó formalmente y en gran medida crió a su hermana de 13 años.

Mientras Nordone ocupa el cargo, los republicanos del estado de Carolina del Sur organizarán una elección primaria especial, para el 11 de agosto, con el fin de elegir a un candidato para los comicios de medio mandato en noviembre.

FUENTE: Con información de AFP.

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