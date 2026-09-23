miércoles 23  de  septiembre 2026
ISRAEL

Hijo del embajador israelí en EEUU resulta herido en ataque terrorista en Cisjordania

El embajador israelí en EEUU, Yechiel Leiter, dijo que su hijo es el soldado herido en un ataque con vehículo contra un puesto de control en Cisjordania

El embajador israelí en EEUU, Yechiel Leiter, llega a una reunión en la Casa Blanca en Washington, DC, el 23 de abril de 2026.

El embajador israelí en EEUU, Yechiel Leiter, llega a una reunión en la Casa Blanca en Washington, DC, el 23 de abril de 2026.

AFP / Archivo
Por Elena Moreno

JERUSALÉN — Un soldado israelí resultó gravemente herido este miércoles en un ataque terrorista con vehículo contra un puesto de control en la Cisjordania ocupada, informaron las autoridades israelíes, que añadieron que el conductor murió.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, dijo que su hijo era el soldado herido en un ataque con vehículo contra un puesto de control el miércoles en la Cisjordania.

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"Un soldado resultó herido y está recibiendo atención médica", indicó previamente la policía israelí en un comunicado. Añadió que el atacante embistió con su vehículo a una agente de policía y al soldado que realizaban controles de vehículos, antes de ser "abatido".

El ataque se produjo en un puesto de control israelí cerca del asentamiento judío de Beit Horon, al oeste de Ramala.

La víctima, un militar de unos treinta años, se encuentra "en estado grave" y "sin conocimiento", señaló en un comunicado el Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

Citando el hospital donde el soldado fue trasladado, medios israelíes informaron que "su vida está en peligro" luego de una compleja cirugía cerebral.

"Necesita un milagro"

El embajador Leiter apuntó en la red X que su hijo Neria había resultado gravemente herido.

"Neria necesita un milagro. Neria siguió sirviendo como reservista después de perder a su hermano mayor, Moshe Yedidya Leiter", escribió el diplomático, en referencia a otro de sus hijos, muerto en Gaza en noviembre de 2023.

Políticos israelíes respondieron con palabras de apoyo.

"Mi esposa Sara y yo, junto con todo el pueblo de Israel, rezamos por un milagro", dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu en una publicación en X.

"Gravemente herido"

La radio pública israelí Kan informó que el embajador, que asistiría al discurso de Netanyahu en la Asamblea General de la ONU el jueves, ya viajaba de vuelta a Israel para ver a su hijo.

La oficina de Netanyahu dijo que el primer ministro visitó a Neria Leiter en el hospital antes de viajar a Estados Unidos.

El comunicado dijo que el soldado estaba "gravemente herido".

Por su parte, el Ministerio palestino de Salud indicó que un palestino de 29 años, identificado como Mahmoud Mohamad Mahmoud Suleiman, murió a manos del ejército israelí en la misma zona.

Agregó que las autoridades israelíes retenían el cuerpo.

El alcalde de la población palestina Beit Ur al-Taht en Cisjordania, Hazem Suleiman (que no tiene relación con Mahmoud Suleiman), dijo que las fuerzas israelíes irrumpieron en la aldea y registraron la casa familiar del atacante.

"El pueblo está aislado, con todas las entradas bloqueadas. No hay actividad social ni comercial ni señales de vida normal", dijo.

El ataque se produce en un contexto de gran tensión, a medida que se acercan las elecciones legislativas en Israel y mientras aumentan los actos terroristas cometidos por colonos en la Cisjordania ocupada.

FUENTE: Con información de AFP

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