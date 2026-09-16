miércoles 16  de  septiembre 2026
SANCIONES

Netanyahu anuncia proyectos de ley para retirar la ciudadanía a quienes "difamen" al Ejército israelí

La primera revocaría la ciudadanía de cualquiera que difame a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, y la segunda afectaría el bolsillo de los implicados

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu

RONEN ZVULUN / AFP
Por Elena Moreno

JERUSALÉN — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este miércoles que presentará dos iniciativas legislativas para castigar "difamaciones" vertidas contra el Ejército israelí, una de ellas revocando la ciudadanía, una declaración que llega tras el estreno del documental 'NAZA', codirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, que analiza la ofensiva contra la Franja de Gaza a través del testimonio de militares israelíes.

"La primera revocaría la ciudadanía de cualquiera que difame a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y la segunda les afectaría en el bolsillo al multiplicar por veinte la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios a la que pueden ser condenados por difamación", detalló en un vídeo difundido en sus redes sociales.

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Netanyahu señaló que los proyectos responden al citado documental, que se ha hecho con el Premio Especial del Jurado del reciente Festival de Venecia, porque "presenta a oficiales y soldados de las FDI como criminales de guerra", si bien también recordó las palabras del opositor Yair Golan en mayo de 2025, cuando apuntó que "un país cuerdo no asesina a bebés como pasatiempo", declaraciones de las que se retractó posteriormente.

"Les golpearemos por la espalda, una y otra vez, porque su lugar no está con nosotros. Y una cosa más: espero que todos los miembros de la Kneset que dicen apoyar la idea sionista respalden ambos proyectos de ley", agregó el jefe del Ejecutivo.

Acciones legales por difamación

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, anunció a principios de esta semana que ordenó al máximo responsable legal militar estudiar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los autores de la cinta, que "adopta la narrativa de quienes odian a Israel, difama a nuestros soldados y comandantes y busca presentar a las FDI como si actuaran ilegalmente de forma deliberada".

Tras la proyección del documental --producido por 'The Guardian'--, el ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, pidió retirar la nacionalidad israelí a Abraham y Szor por "traición". "Es una traición al país (...). Como ministro de Cultura, voy a actuar inmediatamente para revocar la ciudadanía israelí a estos despreciables directores por traicionar al país", adelantó el domingo.

En 80 minutos, 'NAZA' analiza la campaña de ataques sistemáticos de Israel en el enclave palestino a través del testimonio de 24 oficiales y soldados de inteligencia, quienes detallan estrategias de espionaje telefónico y sistemas de Inteligencia Artificial para identificar objetivos. Según sus directores, este engranaje funciona como un sistema a gran escala que provoca deliberadamente la muerte de cientos de víctimas civiles colaterales en un solo ataque.

Israel mantiene una guerra contra el grupo palestino terrorista de Hamás que perpetró un ataque sangriento que dejó más de 1.200 israelíes asesinados y 251 heridos.

FUENTE: Con información de Europa Press

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