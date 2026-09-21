Hijo de Cindy Craford, Presley Gerber, habría sufrido una sobredosis y paro cardíaco

Presley Walker Gerber en el estreno mundial de "Infinite Icon: A Visual Memoir" en AMC The Grove 14, el 20 de enero de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Aunque las autoridades aún no revelan los resultados de la autopsia de Presley Gerber , nuevas evidencias sugieren que el hombre de 27 años, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció a causa de una sobredosis que le provocó un paro cardiaco.

Grabaciones obtenidas por la revista People , exponen que la policía de Santa Mónica, California, recibió una llamada de emergencia por un paro cardiaco en la cuadra 1000 de Berkeley St. a las 9:35 a. m. del domingo 20 de septiembre. Igualmente, el magazine pudo comprobar que los servicios de emergencia también estaban respondiendo a un llamado por sobredosis en esa misma dirección.

Muerte de Presley

Según un comunicado publicado por las autoridades este lunes, los agentes hallaron sin vida al modelo, quien se encontraba en un centro de rehabilitación.

Ahora, People resalta que la policía de Santa Mónica investiga la muerte de Presley como una presunta sobredosis.

“Hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un crimen. La causa y la forma oficial de la muerte serán determinadas por el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. La investigación continúa en curso”, reza un comunicado de las autoridades replicado por la revista.

Previamente, un vocero de la institución señaló que se encontraban en las primeras etapas de la investigación y que la información que tenían era limitada, pues aún no tenían los resultados de la autopsia.

"La causa y la forma de la muerte se han pospuesto, lo que significa que se solicitaron pruebas y/o estudios adicionales para llegar a una determinación", continúa el comunicado.

Debido a que la investigación está en curso, el Departamento del Médico Forense no puede revelar qué pruebas o estudios se solicitaron. Los casos aplazados pueden tardar meses antes de que se determine la causa de la muerte.