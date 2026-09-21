lunes 21  de  septiembre 2026
SUCESOS

Hijo de Cindy Craford, Presley Gerber, habría sufrido una sobredosis y paro cardíaco

El Departamento del Médico Forense solicitó pruebas adicionales a la autopsia para dar con la causa de muerte del modelo de 27 años

Presley Walker Gerber en el estreno mundial de Infinite Icon: A Visual Memoir en AMC The Grove 14, el 20 de enero de 2026 en Los Ángeles, California. &nbsp;

Presley Walker Gerber en el estreno mundial de "Infinite Icon: A Visual Memoir" en AMC The Grove 14, el 20 de enero de 2026 en Los Ángeles, California.

 

AFP/ Vía Frazer Harrison/ Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Aunque las autoridades aún no revelan los resultados de la autopsia de Presley Gerber, nuevas evidencias sugieren que el hombre de 27 años, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció a causa de una sobredosis que le provocó un paro cardiaco.

Grabaciones obtenidas por la revista People, exponen que la policía de Santa Mónica, California, recibió una llamada de emergencia por un paro cardiaco en la cuadra 1000 de Berkeley St. a las 9:35 a. m. del domingo 20 de septiembre. Igualmente, el magazine pudo comprobar que los servicios de emergencia también estaban respondiendo a un llamado por sobredosis en esa misma dirección.

Lee además
Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.
OBITUARIO

Muere a los 27 años Presley Gerber, hijo mayor de Cindy Crawford
El cantante colombiano J Balvin y su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, asisten a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024. 
CONTROVERSIA

J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década de relación

Muerte de Presley

Según un comunicado publicado por las autoridades este lunes, los agentes hallaron sin vida al modelo, quien se encontraba en un centro de rehabilitación.

Ahora, People resalta que la policía de Santa Mónica investiga la muerte de Presley como una presunta sobredosis.

“Hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un crimen. La causa y la forma oficial de la muerte serán determinadas por el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. La investigación continúa en curso”, reza un comunicado de las autoridades replicado por la revista.

Previamente, un vocero de la institución señaló que se encontraban en las primeras etapas de la investigación y que la información que tenían era limitada, pues aún no tenían los resultados de la autopsia.

"La causa y la forma de la muerte se han pospuesto, lo que significa que se solicitaron pruebas y/o estudios adicionales para llegar a una determinación", continúa el comunicado.

Debido a que la investigación está en curso, el Departamento del Médico Forense no puede revelar qué pruebas o estudios se solicitaron. Los casos aplazados pueden tardar meses antes de que se determine la causa de la muerte.

Temas
Te puede interesar

Escritora y actriz Lena Dunham recibe a su primer hijo mediante gestación subrogada

Maluma presenta en redes sociales a su segundo hijo Orión

Fiscal asegura que hijo de Rob Reiner no enfrentará la pena de muerte

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.
OBITUARIO

Muere a los 27 años Presley Gerber, hijo mayor de Cindy Crawford

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

La diseñadora de moda italiana Donatella Versace llega a la ceremonia fúnebre del diseñador de moda italiano Valentino Gavarani en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma, el 23 de enero de 2026.
MODA

Donatella Versace regresa a la moda con nuevo proyecto

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California. video
SUCESOS

Autoridades esperan resultados de la autopsia del hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber

Te puede interesar

Vista de la ciudad de Miami, una de las urbes con mayor desarrollo en el mercado inmobiliario.
BOLSILLOS PODEROSOS

Boom de lujo en Miami-Dade y Broward pese a altas tasas hipotecarias

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

Imagen referencial de dólares americanos
DEVALUACIÓN

Dólar informal llega a 715 pesos y profundiza la pérdida salarial en Cuba

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos de la especie Aedes aegypti
RIESGO SILENCIOSO

Primera muerte por dengue eleva alarma ante fuerte brote en Florida