Hombre armado con martillo ataca vivienda vinculada al vicepresidente JD Vance

El Servicio Secreto de Estados Unidos detiene al sospechoso ye ahora está acusado por daños a propiedad vinculada al mandatario

Imagen de los daños provocados en la residencia del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance en Cincinnati, Ohio. 

Carlos Armando Cabrera
Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- Un hombre fue arrestado la madrugada de este lunes luego de protagonizar un acto de vandalismo contra una residencia asociada al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en la ciudad de Cincinnati, Ohio, informaron autoridades federales.

De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Secreto de Estados Unidos (USAO), el individuo fue inicialmente retenido por oficiales de la agencia federal y posteriormente detenido por el Departamento de Policía de Cincinnati (CPD) por causar daños a la propiedad privada. Entre los destrozos reportados figuran ventanas rotas en el exterior del inmueble, así como daños a otros bienes en la zona.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, confirmó que el arresto ocurrió poco después de la medianoche y que la investigación se mantiene activa en coordinación con la policía local y la Oficina del Fiscal Federal (USAO), mientras se evalúan posibles cargos.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el sospechoso portaba un martillo y habría utilizado el objeto para romper cristales, golpear un vehículo oficial del Servicio Secreto y vandalizar otras áreas de la propiedad. El hombre enfrenta cargos locales y permanece bajo custodia. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado su identidad ni han establecido un motivo claro para el ataque.

La familia del vicepresidente no se encontraba en la residencia al momento del incidente. Según confirmaron fuentes oficiales, habían salido de Cincinnati rumbo a Washington, D.C., apenas unas horas antes de que ocurrieran los hechos. La secretaria de prensa de Vance, Taylor Van Kirk, ratificó que la familia estaba a salvo en la capital del país.

JD Vance se pronunció posteriormente a través de la red social X, donde agradeció la rápida respuesta de las autoridades. En su mensaje, describió el hecho como un intento violento de irrupción y expresó su reconocimiento al USAO y CPD por su actuación inmediata.

El incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia política en Estados Unidos, tras una serie de ataques, amenazas y hechos de alto perfil registrados en el último año contra figuras públicas y líderes políticos, lo que ha reforzado las alertas de seguridad en todo el país.

