¿Sabías qué? Estadísticas sobre compras por internet

MIAMI.- El consumo de compras por internet en EEUU supera los 1,23 billones de dólares (trillion en inglés) al año y actualmente, según Statista Research Dept., estos son los cinco mayores proveedores por participación de mercado:

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Walmart: 9,2%

Apple: 3,2%

Tesla: 3,1%

eBay: 2,8%

Amazon sigue siendo la fuerza dominante, al representar aproximadamente cuatro de cada 10 dólares gastados en compras en línea en Estados Unidos. Su modelo de mercado digital, la membresía Prime y su extensa red de distribución continúan otorgándole una ventaja significativa.

Walmart se ha consolidado firmemente como el segundo minorista en línea más grande. Las inversiones en recogida de pedidos en las tiendas, entregas el mismo día y el programa Walmart+ han impulsado su crecimiento.

Apple ocupa el tercer lugar gracias a las sólidas ventas directas en línea de iPhones, Macs, iPads y accesorios a través de su sitio web.

El modelo de venta directa al consumidor de Tesla, mediante la compra de vehículos en línea, la coloca entre los mayores minoristas de comercio electrónico de Estados Unidos por valor de ventas digitales.

eBay continúa siendo un importante mercado digital, aunque su participación ha disminuido gradualmente a medida que Amazon y Walmart han ampliado su presencia en el comercio electrónico.