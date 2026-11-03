Republicanos aventajan en tres cargos clave de Florida y una elección en Doral se define por ocho votos

MIAMI. — Los candidatos republicanos James Uthmeier, Blaise Ingoglia y Wilton Simpson mantenían la delantera en las elecciones para tres de los principales cargos del Gobierno de Florida, mientras que en la ciudad de Doral una de las dos contiendas por el Concejo Municipal presentaba una diferencia de apenas ocho votos, según los resultados preliminares de la jornada electoral del martes.

Con más del 95% de los precintos estatales reportados, Uthmeier encabezaba la votación para la Fiscalía General con 4.077.996 sufragios, aproximadamente el 51%, frente a 3.937.094 (49%) del demócrata José Javier Rodríguez, una diferencia de 140.902 votos.

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En la elección para director financiero de Florida, el republicano Blaise Ingoglia acumulaba 4.051.722 votos (51%), mientras que la exsenadora demócrata Annette Taddeo registraba 3.911.770 (49%), lo que representa una ventaja de 139.952 sufragios.

Entretanto, el comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, aseguraba su reelección con 4.061.122 votos (51%), frente a 3.898.132 (49%) de Joey Mendoza Atkins, una diferencia de 162.990 sufragios. En esta contienda también participa Kyle «KC» Gibson, como aspirante por inscripción manual, cuyos votos no aparecen desglosados en el reporte consultado.

Las cifras divulgadas por News4JAX corresponden a un escrutinio que supera el 95% de los precintos, aunque los resultados todavía no son definitivos.

Miami-Dade, tendencia diferente

A pesar de las ventajas republicanas en el conjunto de Florida, los candidatos demócratas mantienen resultados favorables en Miami-Dade, particularmente Rodríguez y Taddeo, ambos con trayectoria política en el condado.

Según el Departamento de Elecciones, Rodríguez obtenía 425.266 votos (55,60%), frente a 339.607 de Uthmeier (44,40%), una diferencia de 85.659 sufragios.

Por su parte, Taddeo alcanzaba 416.781 votos (54,67%), mientras Ingoglia sumaba 345.615 (45,33%), con una ventaja de 71.166 votos para la demócrata.

La misma tendencia se observaba en Agricultura, donde Mendoza Atkins registraba 410.739 sufragios (53,74%), frente a 352.748 de Simpson (46,15%).

Los resultados del condado incluían al cierre de esta nota 713 de 768 precintos reportados para estas tres elecciones estatales.

Doral, al filo de ocho votos

Una de las contiendas más reñidas de la noche se desarrollaba en la ciudad de Doral, donde la concejal Maureen Porras busca conservar su asiento frente a Fernanda Gomes.

Con los ocho precintos de la municipalidad reportados, Porras acumulaba 9.486 votos (50,02%), frente a 9.478 (49,98%) de Gomes, una diferencia de apenas ocho sufragios.

La estrechez del resultado mantenía abierta la disputa, debido a que todavía existían papeletas pendientes de procesamiento y verificación, por lo que aún no era posible declarar una ganadora definitiva.

En la elección por el asiento 4, Peter Espinosa aventajaba a Gustavo Garagorry con 11.014 votos (59,12%), frente a 7.615 (40,88%), una diferencia de 3.399 sufragios.

Las dos votaciones municipales definirán parte de la composición del Concejo de Doral, en medio de debates locales sobre desarrollo económico, seguridad e inmigración.

Al cierre de esta información, los resultados continuaban siendo preliminares y estaban sujetos a las verificaciones y certificaciones correspondientes.