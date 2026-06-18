JD Vance sostiene que Israel no puede resolver sus problemas de seguridad "a base de violencia"

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , declaró este jueves que las autoridades de Israel no pueden resolver sus problemas de seguridad "a base de violencia" tras considerar que ciertos sectores del país críticos con el acuerdo preliminar alcanzado con Irán han "entrado en pánico".

"Son un país de nueve millones de habitantes. No pueden simplemente resolver todos sus problemas de seguridad nacional a base de violencia", defendió en una entrevista concedida al diario 'The New York Times' en la que preguntó a los críticos en Israel con el memorando de entendimiento firmado en la víspera por las dos partes qué proponen como alternativa.

QUE FLUYA EL PRETRÓLEO Precio de la gasolina en Florida se estabiliza tras acuerdo EEUU-Irán y reapertura del estrecho de Ormuz

El 'número dos' de la Casa Blanca reconoció que "amplios sectores del sistema político y la población israelí son muy sensibles a este acuerdo", si bien apuntó a que "están captando información errónea sobre el acuerdo, la están difundiendo y están entrando en pánico al respecto". El 'número dos' de la Casa Blanca reconoció que "amplios sectores del sistema político y la población israelí son muy sensibles a este acuerdo", si bien apuntó a que "están captando información errónea sobre el acuerdo, la están difundiendo y están entrando en pánico al respecto".

"¿Cuál es su propuesta exacta?", se interrogó, al tiempo que dijo que "(le) resulta un poco extraño todo este revuelo en Israel" sobre el preacuerdo con Irán.

"Creo que surge de la desconfianza, y creo que Estados Unidos se ha ganado la confianza de esa región del mundo", sostuvo.

El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, ha respondido a Vance emplazando a la Administración Trump a combatir a Irán como en el siglo pasado hizo Estados Unidos con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

"Esta es la propuesta: Hacer frente a los nazis del siglo XXI, tal y como Estados Unidos hizo frente a los nazis del siglo XX", señaló en sus redes sociales en un mensaje en el que citó a Vance.

FUENTE: EUROPA PRESS