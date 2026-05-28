EEUU ataca de nuevo a otra lancha del narcotráfico en el Pacífico y elimina a los dos tripulantes

Esta captura de pantalla es de un video publicado por la cuenta X del Comando Sur de EEUU (Southcom) el 15 de diciembre de 2025; muestra un ataque a una embarcación del narcotráfico en el océano Pacífico oriental el 15 de diciembre de 2025.

WASHINGTON .- En otra acción militar, las fuerzas del Comando Sur de EEUU atacaron una nueva lancha vinculada a operaciones del narcotráfico en agua del Pacífico Oriental, y los dos tripulantes resultaron muertos, según informó esta unidad de seguridad estadounidense.

El nuevo ataque “cinético” letal, como parte de la operación “Lanza del Sur”. se llevó a cabo bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, y muestra una intensificación de la lucha contra los carteles en rutas marítimas habituales para llevar droga a EEUU y a Europa.

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Este miércoles, las fuerzas militares atacaron otra lancha identificada como del narcotráfico, la primera de esta semana, en estas aguas del Pacífico y uno de los tres tripulantes fue muerto, una situación poco usual en estas acciones en las que casi nunca se reportan sobrevivientes.

El incremento de estos hechos coincide con el despliegue naval de EEUU en momentos en que el gobierno de Trump ejerce fuertes presiones contra el régimen de Cuba.

Otro ataque contra el narcotráfico

La embarcación estaba “operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, dice el texto del comunicado del Comando Sur publicado en X.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, informó.

Afirmó que los “dos narcoterroristas varones murieron durante la operación”.

EEUU inició en septiembre de 2025 el operativo de seguridad, responsabilidad del Comando Sur, en estas aguas, cuyo objetivo fue el de incrementar la presión sobre el régimen de Maduro, luego capturado en una operación militar en Venezuela, en enero pasado.

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FUENTE: Con información de EFE, Comando Sur red X