Comando Sur de EEUU lanza nuevo ataque contra lancha del narcotráfico cerca del Caribe

Esta captura de pantalla, tomada de un video publicado en la cuenta de X del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) el 26 de abril de 2026, muestra una embarcación que se encontraba "transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental", antes de ser atacada bajo las órdenes del Comandante General Francis L. Donovan el 26 de abril de 2026.

MIAMI .- El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque letal este martes contra una lancha vinculada al narcotráfico en aguas próximas al Caribe, tras detectar su veloz tránsito por el Pacífico oriental, y la intervención dejó muerto a uno de los tripulantes, se informó.

La operación del comando, dedicado a labores de seguridad estadounidense, fue liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la operación Lanza del Sur, bajo el mando del general Francis L. Donovan, según el reporte de SOUTHCOM publicado en X.

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Tras el ataque, la Guardia Costera activó el sistema de Búsqueda y Rescate para asistir a los dos sobrevivientes de la operación de los cuales no se suministraron detalles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059440695488790898&partner=&hide_thread=false On May 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/3TmhGECgYB — U.S. Southern Command (@Southcom) May 27, 2026

Nuevo ataque al narcotráfico

La embarcación objeto del “ataque letal” era operada por “organizaciones terroristas designadas”, dice el texto.

Unidades de inteligencia detectaron que la lancha transitaba por rutas habituales en Pacífico Oriental, muy cercano al mar Caribe y que “participaba en operaciones de narcotráfico”.

“Un narcoterrorista fue abatido durante la operación y hubo dos sobrevivientes”, informó el Comando Sur que indicó que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

El Comando Sur ha realizado diversas operaciones en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, atendiendo a los lineamientos de seguridad y el combate contra los carteles de la droga que son amenaza para el territorio estadounidense.

Hace varios días, las fuerzas militares al mando de Donovan, realizaron labores de vigilancia en el mar Caribe tras realizar su segunda visita oficial a Venezuela y mantener reuniones con altos funcionarios diplomáticos de la Embajada de EEUU en Caracas para el seguimiento del plan de tres fases del presidente Trump, “particularmente el de estabilización de Venezuela”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2058250532431548433&partner=&hide_thread=false #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan was in Caracas, Venezuela, today for his second official visit to the country. He took part in bilateral discussions with senior interim government leaders, met with U.S. Embassy leadership and staff, and observed the joint force… pic.twitter.com/M4Ye22UAMc — U.S. Southern Command (@Southcom) May 23, 2026

FUENTE: Con información de SOUTHCOM, red X