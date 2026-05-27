miércoles 27  de  mayo 2026
SEGURIDAD

Comando Sur de EEUU lanza nuevo ataque contra lancha del narcotráfico cerca del Caribe

La embarcación transitaba rutas habituales para el tráfico de drogas y en la operación uno de los tres tripulantes resultó muerto, según reporte oficial

Esta captura de pantalla, tomada de un video publicado en la cuenta de X del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) el 26 de abril de 2026, muestra una embarcación que se encontraba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental, antes de ser atacada bajo las órdenes del Comandante General Francis L. Donovan el 26 de abril de 2026.

Esta captura de pantalla, tomada de un video publicado en la cuenta de X del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) el 26 de abril de 2026, muestra una embarcación que se encontraba "transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental", antes de ser atacada bajo las órdenes del Comandante General Francis L. Donovan el 26 de abril de 2026.

COMANDO SUR DE EEUU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque letal este martes contra una lancha vinculada al narcotráfico en aguas próximas al Caribe, tras detectar su veloz tránsito por el Pacífico oriental, y la intervención dejó muerto a uno de los tripulantes, se informó.

La operación del comando, dedicado a labores de seguridad estadounidense, fue liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la operación Lanza del Sur, bajo el mando del general Francis L. Donovan, según el reporte de SOUTHCOM publicado en X.

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Tras el ataque, la Guardia Costera activó el sistema de Búsqueda y Rescate para asistir a los dos sobrevivientes de la operación de los cuales no se suministraron detalles.

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Nuevo ataque al narcotráfico

La embarcación objeto del “ataque letal” era operada por “organizaciones terroristas designadas”, dice el texto.

Unidades de inteligencia detectaron que la lancha transitaba por rutas habituales en Pacífico Oriental, muy cercano al mar Caribe y que “participaba en operaciones de narcotráfico”.

“Un narcoterrorista fue abatido durante la operación y hubo dos sobrevivientes”, informó el Comando Sur que indicó que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

El Comando Sur ha realizado diversas operaciones en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, atendiendo a los lineamientos de seguridad y el combate contra los carteles de la droga que son amenaza para el territorio estadounidense.

Hace varios días, las fuerzas militares al mando de Donovan, realizaron labores de vigilancia en el mar Caribe tras realizar su segunda visita oficial a Venezuela y mantener reuniones con altos funcionarios diplomáticos de la Embajada de EEUU en Caracas para el seguimiento del plan de tres fases del presidente Trump, “particularmente el de estabilización de Venezuela”.

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FUENTE: Con información de SOUTHCOM, red X

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