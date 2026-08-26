Nvidia supera ampliamente expectativas en segundo trimestre

El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia volvió a superar ampliamente las expectativas en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal, y su director ejecutivo Jensen Huang aseguró que la demanda, impulsada por la inteligencia artificial (IA), sigue creciendo.

La empresa de mayor valor en bolsa del mundo tuvo una ganancia neta de 59.700 millones de dólares, más del doble que en igual período del año pasado (+126%), según un comunicado publicado el miércoles tras el cierre del mercado.

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Por acción, dato de referencia para los inversores, la ganancia es de 2,22 dólares, significativamente mejor que los 2,09 dólares previstos por los analistas según FactSet.

"La IA ha alcanzado su punto de inflexión. Está haciendo trabajo útil. Sus tokens son productivos y rentables", afirmó Huang en el comunicado.

Con sus palabras intenta disipar ciertas reservas, especialmente entre las empresas, sobre el interés económico de la IA.

"La demanda se está acelerando", aseguró el máximo responsable del grupo. "La expansión de la infraestructura de IA avanza a todo vapor".

Nvidia duplica ganancias y facturación

La facturación de Nvidia alcanzó los 96.200 millones de dólares, también más que duplicada en un año (+106%).

La publicación de estos resultados no ha impresionado al mercado, pese a unas cifras muy superiores a las previsiones.

En las operaciones posteriores al cierre de la Bolsa de Nueva York, el título de Nvidia perdía un 0,27%.

"Esto demuestra hasta qué punto el listón está ahora muy alto" para Nvidia, reaccionó Jacob Bourne, analista de la firma Emarketer.

En su opinión, la falta de entusiasmo de Wall Street se debe en particular a las dudas sobre la capacidad de la empresa para mantener este ritmo de crecimiento.

Los inversores también están preocupados por las sumas colosales que Nvidia destina a estructuras que permiten a muchos de sus clientes invertir en inteligencia artificial. Algunos consideran que ello constituye un apoyo artificial a la demanda.

FUENTE: Con información de AFP.