miércoles 26  de  agosto 2026
EMPRESAS

Nvidia supera ampliamente expectativas en segundo trimestre

La empresa de mayor valor en bolsa del mundo tuvo una ganancia neta de 59.700 millones de dólares, más del doble que en igual período del año pasado

Logo del gigante estadounidense de los chips Nvidia.

Logo del gigante estadounidense de los chips Nvidia.

JUSTIN SULLIVAN/ AFP
Por Julián Varela

El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia volvió a superar ampliamente las expectativas en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal, y su director ejecutivo Jensen Huang aseguró que la demanda, impulsada por la inteligencia artificial (IA), sigue creciendo.

La empresa de mayor valor en bolsa del mundo tuvo una ganancia neta de 59.700 millones de dólares, más del doble que en igual período del año pasado (+126%), según un comunicado publicado el miércoles tras el cierre del mercado.

Lee además
Una variante puede detener el cáncer de páncreas
SALUD

EEUU aprueba prometedor tratamiento contra el cáncer de páncreas, uno de los más mortales
El Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio.
MIGRACIÓN

EEUU pausa citas para visados de inmigrante en todo el mundo, ¿cuál es la causa?

Por acción, dato de referencia para los inversores, la ganancia es de 2,22 dólares, significativamente mejor que los 2,09 dólares previstos por los analistas según FactSet.

"La IA ha alcanzado su punto de inflexión. Está haciendo trabajo útil. Sus tokens son productivos y rentables", afirmó Huang en el comunicado.

Con sus palabras intenta disipar ciertas reservas, especialmente entre las empresas, sobre el interés económico de la IA.

"La demanda se está acelerando", aseguró el máximo responsable del grupo. "La expansión de la infraestructura de IA avanza a todo vapor".

Nvidia duplica ganancias y facturación

La facturación de Nvidia alcanzó los 96.200 millones de dólares, también más que duplicada en un año (+106%).

La publicación de estos resultados no ha impresionado al mercado, pese a unas cifras muy superiores a las previsiones.

En las operaciones posteriores al cierre de la Bolsa de Nueva York, el título de Nvidia perdía un 0,27%.

"Esto demuestra hasta qué punto el listón está ahora muy alto" para Nvidia, reaccionó Jacob Bourne, analista de la firma Emarketer.

En su opinión, la falta de entusiasmo de Wall Street se debe en particular a las dudas sobre la capacidad de la empresa para mantener este ritmo de crecimiento.

Los inversores también están preocupados por las sumas colosales que Nvidia destina a estructuras que permiten a muchos de sus clientes invertir en inteligencia artificial. Algunos consideran que ello constituye un apoyo artificial a la demanda.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU anuncia sanciones contra grupos terroristas violentos de extrema izquierda del mundo

EEUU prohíbe equipos extranjeros en la red eléctrica que amenacen la seguridad nacional

Corte de Inmigración de Miami inicia audiencias presenciales en septiembre ¿Qué debe saber?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las casas en Nepal quedaron bajo el lodo (AFP)
TRAGEDIA

Al menos 160 fallecidos por deslave en Nepal; tres estadounidenses entre los desaparecidos

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del miércoles 26 de agosto de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación tropical mantiene alta probabilidad de desarrollo en el Atlántico

Venus Williams y Serena Williams, de Estados Unidos, conversan mientras juegan contra Marta Kostyuk de la República Checa y Peyton Stearns de Estados Unidos durante el séptimo día del Abierto de Cincinnati en el Centro de Tenis Lindner Family, el 17 de agosto de 2026 en Mason, Ohio. 
TENIS

Hermanas Williams y Stan Wawrinka reciben invitaciones para jugar el US Open

El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael José Quero Silva, fue deportado de EEUU por orden de un juez de Inmigración. 
FLORIDA

ICE deporta a Venezuela a coronel del régimen de Maduro

La actriz, modelo y comediante venezolana Andreína Yépez
OBITUARIO

Muere la actriz venezolana Andreína Yépez a los 55 años

Te puede interesar

El vestíbulo del Tribunal de Inmigración de Miami, Florida. 
EEUU

Corte de Inmigración de Miami inicia audiencias presenciales en septiembre ¿Qué debe saber?

Por Sofía Nederr
El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael José Quero Silva, fue deportado de EEUU por orden de un juez de Inmigración. 
FLORIDA

ICE deporta a Venezuela a coronel del régimen de Maduro

La luna de sangre se podrá ver en Florida. 
MIRAR AL CIELO

Luna de sangre en Florida: cuándo y cómo ver el eclipse lunar

Inmigrantes ilegales en Ceuta, custodiados por soldados de infantería del ejército español.
ESPAñA

Crisis de Ceuta obliga a Sánchez a adelantar su comparecencia en el Congreso

El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump asegura que no hay prisa en Irán tras cumplir objetivos