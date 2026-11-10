martes 10  de  noviembre 2026
PRECIOS

La inflación se modera en octubre en EEUU

La reducción de precios respecto a septiembre fue consecuencia de una moderación de los precios de la energía y medidas del Departamento del Tesoro de EEUU

Fila de consumidores para pagar en un mercado de la cadena Walmart.

Fila de consumidores para pagar en un mercado de la cadena Walmart.

LEONARDO MORALES / DLA
Por Leonardo Morales

La inflación en Estados Unidos se moderó ligeramente el mes pasado a 0,4% en la medición mensual tras el 0,6% de septiembre, según datos oficiales publicados el martes.

La evolución del índice de precios al consumo (IPC) en términos interanuales no fue comunicada por el servicio estadístico gubernamental BLS, debido a la falta de datos recogidos en octubre del 2025 en plena parálisis presupuestaria ("shutdown").

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Mensualmente los analistas proyectaban un aumento de 0,3%, que concuerda en gran medida con la realidad.

La reducción de precios respecto a septiembre fue consecuencia de una moderación de los precios de la energía y medidas del Departamento del Tesoro de EEUU.

El informe previo del IPC mostró los efectos de un incremento de los combustibles tras la reanudación de los enfrentamientos en la guerra entre Estados Unidos e Irán a mitad de año.

Los precios de algunos alimentos ascendieron ligeramente en octubre por encima de lo que nunca bajaron después de la histórica inflación de 9,1% generada por el gobierno de Joe Biden y que la administración Trump comenzó a reducir en 2025, pero luego vino la necesaria guerra contra el régimen terrorista de Irán y volvieron a ascender a partir de marzo de este año con el cierre del Estrecho de Omuz y las acciones de los extremistas iraníes contra las fuentes de energía de varios países del Medio Oriente.

También subieron de precio en menor medida la atención médica, los enseres del hogar y otras categorías.

Los datos llegan después de las elecciones estadounidenses de mitad de mandato de la semana pasada, en las que los votantes castigaron al Partido Republicano del presidente Donald Trump y le dieron a los demócratas el control del Congreso.

El informe de inflación "prepara el terreno para una subida de tipos de la Fed en diciembre", afirmó en una nota Oxford Economics.

"Aunque los precios de la energía se moderaron como se esperaba, fue la subida en servicios y alimentos la que provocó el desajuste en la previsión del IPC general del mes pasado", agregó.

lmorales@diariolasamericas

FUENTE: Con información de AFP.

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