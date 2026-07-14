martes 14  de  julio 2026
POLÉMICA

Hijo de princesa Mette Marit de Noruega deja la cárcel y cumplirá condena domiciliaria

Los medios noruegos informaron que la fiscalía estaba estudiando la posibilidad de apelar la decisión, lo que significa que Hoiby no podría salir de prisión

La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby.&nbsp;

La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby. 

Captura de pantalla/ Youtube @Royal Fashion and History

OSLO.- Un tribunal noruego dictaminó el lunes que Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, podría ser puesto en libertad con un brazalete electrónico mientras se resuelve su apelación contra la condena por violación.

Los medios noruegos informaron que la fiscalía estaba estudiando la posibilidad de apelar la decisión, lo que significa que Hoiby no podría salir de prisión hasta que se resolviera el proceso.

Lee además
La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby. 
POLÉMICA

Justicia noruega decreta prisión domiciliaria para hijo de la princesa Mette-Marit
Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.
RECHAZO

Familiares de víctimas increpan a hijo de Nicolás Maduro tras el colapso de viviendas por los terremotos en Venezuela

Marius Borg Hoiby, de 29 años, hijo de Mette-Marit de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon en 2001, fue condenado en junio a cuatro años de prisión por dos cargos de violación.

Se enfrentaba a 40 cargos, desde violación hasta infracciones de tráfico, con una pena máxima de 16 años de prisión, en un escándalo de gran repercusión que ha sacudido a la monarquía.

Hoiby apeló el veredicto, pero ha permanecido bajo custodia.

El lunes, el tribunal de distrito de Oslo ordenó la prórroga de la detención de Hoiby durante cuatro semanas. Sin embargo, el tribunal dictaminó que el "monitoreo electrónico", es decir, un dispositivo electrónico alrededor de su tobillo, era suficiente para reducir el riesgo de reincidencia.

"El acusado deberá permanecer en su domicilio a menos que se le conceda permiso para ir al trabajo, a la escuela, a recibir tratamiento o a visitar a familiares enfermos", declaró el tribunal.

Polémicas en la Familia Real noruega

Hoiby, quien negó los cargos más graves, se encuentra bajo custodia desde febrero y ha solicitado repetidamente su liberación para estar con su madre enferma, quien padece una rara enfermedad pulmonar.

Mette-Marit, de 52 años, fue diagnosticada con fibrosis pulmonar en 2018 y el 17 de junio, el palacio noruego anunció que se había sometido a un trasplante de pulmón exitoso, del cual se está recuperando.

Este año, Mette-Marit también se ha visto afectada por las revelaciones sobre su amistad con el condenado estadounidense por delitos sexuales Jeffrey Epstein.

En enero, se publicaron documentos que revelaban sus frecuentes contactos con Epstein entre 2011 y 2014, después de que este fuera condenado por solicitar servicios sexuales a una menor, lo que conmocionó a los noruegos.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Dylan Sprouse y Barbara Palvin revelan género de su primer bebé

Aseguran que Ana de Armas y Beto Montenegro están saliendo

Padre de Christian Nodal habla sobre supuesto conflicto con el cantante

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried
ELECCIONES 2026

Demócratas aseguran que la sequía electoral del partido en Florida "se acabó"

Una de las playas de Cayo Santa María, reconocido destino turístico de la costa norte central de Cuba.
RELACIONES CUBA-EEUU

La Habana habría ofrecido una isla a Trump a cambio de que EEUU acepte negociación

El estudio muestra la tendencia del mercado de alquiler en Florida. 
LA DURA REALIDAD

¿Qué puedes alquilar en Miami con 1,500 dólares, según RentCafe?

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres
Alemania

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
Seguridad nacional

Trump anuncia que EEUU investiga si Irán almacena drones en Cuba: "Si los tienen, nos encargaremos"

Te puede interesar

Investigadores del FBI trabajan en la escena de un supuesto tiroteo que involucra al ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026.
Investigación

ICE ordena a sus agentes suspender temporalmente los controles de tráfico tras muerte de dos migrantes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
DISCURSO

Trump anticipa un "gran anuncio" sobre integridad y transparencia electoral en EEUU

Imagen del USS Abraham Lincoln.
OFENSIVA

EEUU intensifica bombardeos contra Irán y restablece bloqueo naval

Jorge A. García: el dolor a flor de piel por haber perdido a 14 familiares. 
CUBA

Remolcador 13 de Marzo, un crimen que aún clama justicia

En Venezuela, los sismos dejaron grandes destrozos en edificios donde familiares esperan el rescate de víctimas
TRAGEDIA

EEUU hace alianza con médicos venezolanos en el país para reforzar ayuda tras los devastadores sismos