Hijo de princesa Mette Marit de Noruega deja la cárcel y cumplirá condena domiciliaria

OSLO.- Un tribunal noruego dictaminó el lunes que Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, podría ser puesto en libertad con un brazalete electrónico mientras se resuelve su apelación contra la condena por violación.

Los medios noruegos informaron que la fiscalía estaba estudiando la posibilidad de apelar la decisión, lo que significa que Hoiby no podría salir de prisión hasta que se resolviera el proceso.

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Marius Borg Hoiby, de 29 años, hijo de Mette-Marit de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon en 2001, fue condenado en junio a cuatro años de prisión por dos cargos de violación.

Se enfrentaba a 40 cargos, desde violación hasta infracciones de tráfico, con una pena máxima de 16 años de prisión, en un escándalo de gran repercusión que ha sacudido a la monarquía.

Hoiby apeló el veredicto, pero ha permanecido bajo custodia.

El lunes, el tribunal de distrito de Oslo ordenó la prórroga de la detención de Hoiby durante cuatro semanas. Sin embargo, el tribunal dictaminó que el "monitoreo electrónico", es decir, un dispositivo electrónico alrededor de su tobillo, era suficiente para reducir el riesgo de reincidencia.

"El acusado deberá permanecer en su domicilio a menos que se le conceda permiso para ir al trabajo, a la escuela, a recibir tratamiento o a visitar a familiares enfermos", declaró el tribunal.

Polémicas en la Familia Real noruega

Hoiby, quien negó los cargos más graves, se encuentra bajo custodia desde febrero y ha solicitado repetidamente su liberación para estar con su madre enferma, quien padece una rara enfermedad pulmonar.

Mette-Marit, de 52 años, fue diagnosticada con fibrosis pulmonar en 2018 y el 17 de junio, el palacio noruego anunció que se había sometido a un trasplante de pulmón exitoso, del cual se está recuperando.

Este año, Mette-Marit también se ha visto afectada por las revelaciones sobre su amistad con el condenado estadounidense por delitos sexuales Jeffrey Epstein.

En enero, se publicaron documentos que revelaban sus frecuentes contactos con Epstein entre 2011 y 2014, después de que este fuera condenado por solicitar servicios sexuales a una menor, lo que conmocionó a los noruegos.

FUENTE: AFP