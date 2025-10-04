Trump ordena revisar fondos federales a Portland en medio de protestas contra ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma un memorando para implementar la pena de muerte en Washington, DC, en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 25 de septiembre de 2025.

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump ordenó a su administración iniciar una revisión de la financiación federal destinada a Portland, Oregón, en respuesta a lo que calificó como un clima de "anarquía" provocado por las continuas protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ).

El anuncio fue confirmado el viernes por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt , durante una rueda de prensa. "El presidente ha pedido a su equipo que evalúe los fondos que podrían recortarse a Portland. No financiaremos a los estados que permitan la anarquía. La ley y el orden prevalecerán", declaró.

Las manifestaciones en Portland se han prolongado por más de 100 noches consecutivas, particularmente en el sur de la ciudad, donde grupos vinculados a Antifa han irrumpido en un centro de detención de ICE, provocando destrozos y choques con agentes federales.

"Anarquía de izquierda"

La directora de la oficina local de ICE, Cammilla Wamsley, relató a Fox News que las protestas incluyen ataques con cohetes, piedras y rayos láser contra oficiales, además de bloqueos de vehículos y acoso directo a empleados hasta en sus propios hogares.

"Esto no es una protesta pacífica, es la anarquía de izquierda que destruye Portland, golpea policías, aterroriza ciudadanos y daña propiedades comerciales", denunció Leavitt.

El anuncio presidencial coincide con la investigación abierta por la fiscal general, Pam Bondi, contra la Policía de Portland, tras el arresto del periodista conservador Nick Sortor durante la cobertura de los disturbios.

El caso se suma a otro incidente en el que la reportera Katie Daviscourt, del medio Post Millennial, fue agredida por un manifestante enmascarado, resultando con un ojo morado. La periodista acusó a las autoridades locales de no intervenir.

Investigación

El Departamento de Justicia investiga si la ciudad está aplicando leyes de zonificación para limitar las operaciones de ICE. En una carta oficial, la fiscal adjunta, Harmeet Dhillon, advirtió que las acusaciones apuntan a un patrón de parcialidad en la administración local.

El sábado, Trump anunció el envío de 200 efectivos de la Guardia Nacional a Portland para reforzar la seguridad en torno a instalaciones federales y "defenderse de los terroristas domésticos con toda la fuerza necesaria".

No obstante, autoridades estatales presentaron una demanda para frenar el despliegue de tropas en servicio activo, lo que anticipa un nuevo pulso judicial entre la Casa Blanca y el gobierno de Oregón.

FUENTE: Con información de The New York Post / Fox News