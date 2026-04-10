viernes 10  de  abril 2026
Elecciones

Kamala Harris sugiere una posible candidatura a las presidenciales 2028: "Lo estoy pensando"

"Podría hacerlo", anotó la demócrata, aunque matizó que todavía se encuentra en un proceso de "reflexión"

La vicepresidenta Kamala Harris.&nbsp;

La vicepresidenta Kamala Harris. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró este viernes en Nueva York que está sopesando la posibilidad de presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028, después de haber perdido contra Donald Trump en 2024.

"Lo estoy pensando", respondió Harris de manera directa ante la pregunta del activista Al Sharpton sobre si volvería a competir por la Casa Blanca en el próximo ciclo electoral.

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"Podría hacerlo", anotó la demócrata, que ha pasado un periodo de relativa ausencia mediática tras el relevo en la Casa Blanca, aunque matizó que todavía se encuentra en un proceso de reflexión.

Harris hizo estas declaraciones en un evento organizado por la National Action Network (NAN) en Nueva York, donde también repasó su trayectoria en la Administración de Joe Biden y su visión sobre el estado actual del país.

"Sé lo que es el trabajo (de presidente) y sé lo que requiere", afirmó la exvicepresidenta, subrayando que su oficina en el Ala Oeste estaba a apenas unos pasos de la del mandatario.

Una gestión calificada como la peor

Harris fue calificada por realizar un pésimo trabajo como vicepresidenta, una gestión que destaca sin precedentes en la historia política de la nación y llegó a registrar una desaprobación mayor al 85%.

La Cámara de Representantes por mayoría condenó en 2024, la labor de Kamala Harris como «zar» de la frontera, por la que la vicegobernante recibió críticas debido a la nula labor y el ingreso de millones de indocumentados por la frontera.

La resolución detallo cómo Biden nombró a Harris ‘zar de fronteras’ en marzo de 2021 para abordar las causas profundas de la inmigración ilegal, algo que los principales medios de comunicación evitaron abordar con profundidad. La resolución explica además que Harris tardó 93 días en visitar la frontera sur y eligió El Paso (Texas), que está aproximadamente a 800 millas del peor cruce fronterizo.

FUENTE: Con información de EFE

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