La guerra de Biden contra el trabajo independiente afecta el sueño americano

Unas de las acciones más recientes del presidente Biden es una nueva norma emitida por el Departamento de Trabajo para reclasificar a millones de trabajadores independientes como empleados formales. La administración cree que este tipo de trabajo es explotador y que las personas estarían mejor con acuerdos laborales tradicionales.

¡Excepto que los contratistas independientes prefieren su independencia! Trabajar por cuenta propia no es un acuerdo marginal. No surgió simplemente a raíz de aplicaciones móviles como Uber e Instacart, que representan sólo una fracción minúscula del trabajo independiente. La mano de obra independiente produce medio billón de dólares al año e incluye al 36% de los trabajadores estadounidenses. El 79% de ellos ni siquiera está interesado en trabajos tradicionales. Tres cuartas partes dicen que la flexibilidad y la independencia (“ser su propio jefe”) es lo que más les gusta. Los “freelancers” también ganan más dinero, en promedio, que los empleados tradicionales.

No es de extrañar que las personas que fijan sus propios horarios, eligen sus propios proyectos y disfrutan de mayores ingresos sean los trabajadores más optimistas de la economía. O que un tercio de las personas que renunciaron a sus trabajos durante la pandemia de COVID-19 lo hicieron específicamente para iniciar sus propios negocios.

La guerra de la izquierda contra el autoempleo no es una reforma. Es paternalismo: élites desconectadas que dicen a 70 millones de estadounidenses felices y apresurados que no saben lo que es bueno para ellos. (También es clientelismo, ya que la guerra contra el trabajo independiente es fundamentalmente un proyecto de los grandes sindicatos, que odian la competencia).

Y como siempre, cuando el gobierno pone en la mira al proverbial “necesitado”, los verdaderos necesitados de nuestra economía (las mujeres, las minorías y las comunidades de bajos ingresos) sienten el dolor.

La mitad de los latinos realizan trabajos independientes, el 40% de los afroamericanos, la mitad de los trabajadores jóvenes y más de la mitad de los trabajadores de bajos ingresos. Un análisis de The LIBRE Initiative encontró que hasta el 26% de los trabajadores independientes son hispanos y el 14% de los trabajadores independientes son negros. La flexibilidad de la contratación independiente también se ve favorecida por las madres trabajadoras, las personas que cuidan a familiares ancianos, las personas que perdieron otro trabajo y las personas cuyas perspectivas laborales se ven obstaculizadas por contactos anteriores con el sistema judicial.

Al contrario de los cuentos de hadas de los políticos, los trabajadores reales saben que los supuestos beneficios de ser empleados no estarán disponibles si las empresas no pueden permitirse el lujo de contratarlos a tiempo completo. Si el gobierno aumenta el costo de la contratación de trabajadores, el sentido común sugiere que las empresas contratarán menos trabajadores o los contratarán sólo a medio tiempo. No sorprende que eso sea exactamente lo que ha sucedido cuando se ha restringido la contratación independiente a nivel estatal.

La ley anti-gig de California, AB5, es el experimento más grande de su tipo. Es un desastre continuo.

Tan pronto como entró en vigor en el 2020, y los políticos de la gran burocracia gubernamental se felicitaron entre sí por su heroísmo moral, el hacha cayó sobre los trabajadores reales. En todo el estado, se despidió a periodistas independientes (de hecho, AB5 probablemente viola el derecho de los escritores a publicar su trabajo según la primera enmienda). Los camioneros independientes que se enfrentan al desempleo simplemente se fueron y abandonaron el estado. Uber estimó que tendría que despedir al 76% de los conductores de su red. Un estudio proyectó que prohibir los conductores independientes de viajes compartidos eliminaría hasta el 87% de las “oportunidades de ingresos” de los conductores actuales. La enorme industria del entretenimiento de California también cayó de rodillas. Los actores, cantantes, bailarines y músicos independientes de repente no pudieron trabajar.

Y eso ni siquiera cuenta los tipos de habilidades especializadas que siempre se han prestado a trabajos secundarios, como traducción, edición, reportajes judiciales, peluquería, fotografía y videografía. Asociaciones profesionales de todo el estado demandaron a Sacramento en nombre del derecho de sus miembros a ganarse la vida. La ley fue un fracaso tan espectacular que, en cuestión de meses, la legislatura tuvo que aprobar otra ley que excluyera a decenas de profesiones de una regulación catastrófica.

La norma laborista de Biden persigue los mismos objetivos que la AB5 y pondría en riesgo los ingresos mensuales de decenas de millones de estadounidenses, en su mayoría mujeres (especialmente madres) y minorías.

Sin embargo, a pesar de su costo económico, el daño real que está infligiendo la guerra de Biden contra el trabajo independiente se manifiesta en el propio Sueño Americano.

La libertad de trabajar es lo que hace de Estados Unidos la tierra de las oportunidades. Así fue como oleadas sucesivas de inmigrantes construyeron la economía más próspera del mundo. Y es por eso que personas de todo el mundo todavía acuden en masa a nuestras costas. Sólo las élites privilegiadas y los políticos desconectados hablan del trabajo como una dificultad. Para todos los demás, especialmente para los desfavorecidos, ¡el trabajo es una escalera que quieren subir! ¿Quiénes son los políticos y burócratas para decirles que no pueden?

El trabajo independiente es lo que permite a los estadounidenses (especialmente a las mujeres, a los negros y a los hispanos) buscar su sueño americano en sus propios términos. La guerra contra el trabajo –como la AB5 en California y la nueva norma laborista de Biden– no es sólo una política terrible. Es un hecho nefasto y punto.

Isabel Soto es directora de Políticas de La Iniciativa LIBRE.

Esta columna primero apareció en ingles en el Washington Examiner. Haga clic aquí para leer la versión original