Nave de la NASA inicia compleja misión de rescate de telescopio en apuros en el universo

Esta imagen proporcionada por la NASA el lunes 11 de julio de 2022 muestra el grupo de galaxias SMACS 0723 captado por el Telescopio Espacial James Webb.

MIAMI. - Una nave de la NASA inició una larga y compleja misión para el rescate del telescopio espacial Swift en el universo , donde lleva 22 años para detectar las explosiones más potentes del cosmos, con el objetivo de evitar su reingreso incontrolado a la Tierra a finales de este año, se informó.

La nave robótica LINK, lanzada por la agencia espacial de EEUU el 3 de julio y diseñada por la empresa estadounidense Katalyst, ya se encuentra en camino hacia el telescopio, aunque la NASA no ha determinado cuándo se producirá el encuentro.

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"Dado que la órbita del Swift está decayendo con rapidez, estamos en una carrera contra el tiempo, pero al aprovechar tecnologías comerciales que ya están en desarrollo estamos afrontando este desafío", señaló Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica de la NASA, a una agencia de noticias.

LINK, que fue lanzada desde las Islas Marshall, a bordo de un cohete Pegasus XL, buscará capturar el Swift con sus tres brazos robóticos e iniciar la elevación de su órbita, una maniobra que podría prolongarse durante meses.

El telescopio en apuros

El telescopio Swift, valorado en unos 500 millones de dólares, ha sido desde 2004 una de las principales herramientas de EEUU para estudiar el cosmos.

Gira alrededor de la Tierra en busca de las explosiones más potentes del universo, los llamados estallidos de rayos gamma, sin motores, así que no está capacitado para corregir su rumbo por sí mismo.

Aunque a cientos de kilómetros de altura la atmósfera es extremadamente tenue, el poco aire que queda genera resistencia y lo frena gradualmente, provocando que pierda altura.

Sin intervención, el telescopio terminaría entrando en la atmósfera terrestre y se destruiría a finales de este año, asegura la agencia.

La NASA frente a desafíos

"Intentar elevar la órbita resulta más económico que reemplazar las capacidades del Swift con una nueva misión", señaló Domagal-Goldman.

El día del despegue, la nave LINK alcanzó la órbita sin problemas y los técnicos en tierra lograron comunicarse con ella, pero luego de esas maniobras comenzó lo más difícil, según dijo.

Durante varias semanas, los controladores han estado activando y probando todos sus sistemas.

LINK no intentará acercarse a Swift hasta que la nave funcione correctamente, debido a que a la enorme velocidad a la que ambos aparatos se desplazan cualquier fallo podría comprometer el rescate.

Cuando esté lista, LINK se aproximará poco a poco al Swift, le hará fotos para ver por dónde sujetarlo, porque el telescopio no se diseñó para ser agarrado: no tiene asas ni puntos de anclaje, explica el reporte.

Por ello, la NASA calcula que será "un proceso lento y cuidadoso" que puede durar cerca de un mes.

Sobre el rescate de Swift

Una vez sujeto el telescopio, la nave empezará a empujarlo poco a poco hacia arriba y, a lo largo de varios meses, tratará de devolverlo cerca de la altura a la que fue lanzado.

Después los soltará y la NASA volverá a encender los instrumentos del Swift, algo que tardará "un mes o más" hasta que el observatorio recupere toda su capacidad para trabajar.

Si la operación sale bien, será la primera vez que un robot de una empresa privada atrape un satélite del Gobierno de los Estados Unidos que no está tripulado y que no se pensó para recibir arreglos en el espacio, según la NASA.

El mayor reto es capturar algo que nunca se preparó para ser capturado, precisa la agencia.

Precedente para otras reparaciones

La agencia estadounidense encargó su rescate a Katalyst en 2025 y le dio solo un año para construir, probar y lanzar la nave y completar la misión.

Tanto la NASA como la empresa lo presentan como un ensayo de los futuros servicios para reparar y alargar la vida de los satélites sin necesidad de traerlos de vuelta a la Tierra.

"Esta audaz misión también demostrará nuestra capacidad para pasar del concepto a la ejecución en menos de un año", afirmó Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

Otro telescopio que también enfrenta el reto de la pérdida gradual de altitud es el Hubble. Con más de 30 años en órbita y sin un motor propio, su trayectoria también se degrada lentamente.

La NASA señaló que "no tiene actualmente planes para elevar" su órbita, aunque precisó que la misión de LINK para rescatar el Swift “ayudará a orientar las conversaciones sobre el futuro de otros telescopios espaciales de la agencia".

FUENTE: Información de EFE