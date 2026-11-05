jueves 5  de  noviembre 2026
Elecciones

La socialista Nithya Raman arrebata la alcaldía de Los Ángeles a la demócrata Karen Bass

Naturalizada estadounidense que nació en la ciudad de Thissur, en India, Raman logró desbancar a Bass, excongresista y expresidenta de la Asamblea de California

La socialista Nithya Raman gana la alcaldía de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.&nbsp;

La socialista Nithya Raman gana la alcaldía de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. 

EFE
Por Julián Varela

LOS ANGELES -- La socialista Nithya Raman llega a la alcaldía de Los Ángeles tras abrirse paso desde el activismo vecinal, con una trayectoria política más corta que la de su predecesora, la demócrata Karen Bass, en un ascenso que se enmarca en la ola de extrema izquierda asociada al 'efecto Mamdani' que alcanza a la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.

Nacida en 1981 en la ciudad de Thissur, en el estado indio de Kerala, Raman ha conseguido desbancar a Bass, excongresista, expresidenta de la Asamblea de California y admiradora del desaparecido dictador cubano, Fidel Castro, que buscaba la reelección al cargo, en una contienda marcada por el desgaste de la alcaldesa y el descontento generalizado con la gestión municipal.

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Ambas mujeres del Partido Demócrata se enfrentaron en una pugna no partidista, ya que las elecciones en California permiten que los dos candidatos más votados en las primarias avancen a la elección general, independientemente de su afiliación política.

Urbanista de formación, se graduó en Harvard y, tras completar un máster de Planificación Urbana en el MIT, regresó a su país, la India, para trabajar en organizaciones sociales en Nueva Delhi para frenar el desalojo de barrios más desfavorecidos.

Luego se trasladó a Chennai, en el sur del país asiático, donde fundó Transparent Chennai, una iniciativa que utilizaba mapas y datos para denunciar la falta de servicios básicos en las zonas más pobres de la ciudad.

Su experiencia la desarrolló en la India

Raman, la primera alcaldesa de origen asiático de la ciudad, se instaló en Los Ángeles en 2013, tras desarrollar buena parte de su carrera en la India, aunque su andadura política en las filas demócratas no llegó hasta 2020, cuando alcanzó un escaño como concejala de la ciudad.

Desde entonces, abanderó una agenda basada en una vivienda asequible, la protección de inquilinos y la lucha contra las personas sin hogar.

Su irrupción en la carrera por la alcaldía se produjo tras prestar su apoyo a Bass, quien se acabaría convirtiendo en su principal rival a batir, después de que en las primarias del 2 de junio lograsen los dos primeros puestos al derrotar a Spencer Pratt, el candidato republicano y estrella de la televisión.

Bajo el lema 'A City That Works' ('Una ciudad que funcione'), Raman prometió continuar con su lucha social y mejorar la eficiencia de los servicios públicos, además de revivir la mermada industria de Hollywood.

Asumirá en medio de tensiones con el sindicato policial

Raman asumirá la alcaldía de Los Ángeles en un escenario político marcado por la tensión con el sindicato de policía tras años de discrepancias sobre el presupuesto de seguridad pública y la gestión de los preparativos para los Juegos Olímpicos de 2028, un evento del que fue una abierta crítica en el pasado.

Su ascenso al poder refleja la consolidación del ala más extrema de la izquierda del Partido Demócrata en las esferas de poder más elevadas del país, un fenómeno político que comenzó el año pasado con la llegada del musulmán socialista, Zohran Mamdani, a la alcaldía de Nueva York que pretende gobernar subiendo impuestos a los ricos para impulsar una gestión paternalista de subsidios.

Estos liderazgos han recibido el apoyo de la organización Democratic Socialists of America (DSA, en inglés), impulsados por plataformas centradas en el acceso a la vivienda, la mejora del transporte público y las infraestructuras, así como la justicia y el bienestar social, las propuestas con las que pretenden atraer a los electores con el propósito de destruir el capitalismo e instaurar el socialismo en EEUU con el apoyo Islámico.

FUENTE: Con información de EFE

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