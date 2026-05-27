Legisladores de Nueva York aprueban cobrar más impuestos a segunda "vivienda de lujo" de no residentes

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de Nueva York, el musulmán y socialista Zohran Mamdani, en la ciudad de Nueva York. Ambos del Partido Demócrata.

NUEVA YORK.- Los legisladores de Nueva York aprobaron este miércoles un nuevo impuesto a la segunda vivienda de lujo de personas no residentes, medida clave del alcalde socialista y musulmán Zohran Mamdani, con la que él espera recaudar unos 500 millones de dólares anuales.

La medida, aprobada por los legisladores estatales, afecta a los inmuebles valorados en 5 millones de dólares o más en la ciudad de Nueva York y entrará en vigor el 1 de julio, que es la fecha de inicio del ejercicio fiscal 2027, informó The Wall Street Journal.

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El impuesto "pied a terre" fue presentado conjuntamente por Mamdani y la gobernadora demócrata del estado, Kathy Hochul, y se interpretó como una concesión al alcalde socialista, esto teniendo en cuenta que la política anteriormente se negó a apoyar una subida de impuestos a los más ricos, como él buscaba.

El diario indica que, según la legislación aprobada, el Departamento de Finanzas local determinará si las viviendas pertenecen a personas que no residen permanentemente en el estado y calculará su valor de mercado.

La medida puede afectar a propietarios de unas 13.000 viviendas y apartamentos de lujo en la Gran Manzana, de acuerdo con el anuncio inicial.

Dentro de estos inmuebles se encuentra el ático de 238 millones del magnate Ken Griffin, a quien el alcalde Mamdani puso en la diana al publicar un vídeo informativo sobre el impuesto grabado frente a su vivienda, y que amenazó con trasladar su empresa, el fondo de inversiones Citadel, a Miami.

Presupuesto de Nueva York

El alcalde de Nueva York presentó este mes un presupuesto de 124.700 millones de dólares para el ejercicio 2027 respaldado por financiación estatal y recortes en distintas agencias municipales.

Esto busca hacer frente a un déficit de unos 5.400 millones de dólares que atribuye a la anterior administración. El presupuesto aún debe ser aprobado por el Concejo Municipal antes del 1 de julio.

Sin embargo, Mamdani busca mantener la ayuda a inmigrantes indocumentados que han llevado a la ciudad a una crisis sin precedentes.

FUENTE: Con información de EFE