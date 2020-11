Libertad, ley y orden vs. trampa socialista-comunista

Esta estrategia de la dirección nacional del Partido Demócrata pretendió quitarle relevancia a los temas de campaña, que siempre han sido los convencionales, tales como: la economía y comercio, las finanzas, la política exterior, la educación, el desarrollo social; la política militar; y el tema más importante que es el del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos; utilizando como arma de sabotaje a los medios de comunicación aliados a esa estrategia maligna y torcida que trato de quitarle presencia a los grandes logros, muchos de ellos históricos, del gobierno del presidente Trump por una Mejor América.

Al llegar Donald Trump al gobierno y a la Casa Blanca, desde el 2016 al 2020, cambió los parámetros de la confrontación política e invirtió la pirámide de las prioridades y lo tradujo en una línea de acción de Patriotas, refiriéndose a los Republicanos, frente a los Globalistas, refiriéndose a los Demócratas; y las de la Alianza contra el Nuevo Orden Mundial (NOM).

Esta línea política se define entre aquellos que creen que el Estado-nación con sus tradiciones, costumbres, cultura, economía libre, y libertad, es la base de nuestra sociedad, y debe ser políticamente independiente; y aquellos que quieren reemplazar este modelo por un mundo global sin fronteras limítrofes, y una nueva sociedad sin definición de género, sin otros valores y tradiciones que una ideología progresista impuesta por una élite en perversa alianza con el crimen organizado transnacional con un gran poder económico, y burócratas del gobierno que manipulan y controlan la política representada por el “Estado Profundo” (Deep-State) y la izquierda radical.

Mientras que el presidente Trump continúa protegiendo nuestros intereses y los intereses de los Estados Unidos, los Demócratas y la izquierda radical, las élites, el “Estado Profundo” y el “Nuevo Orden Mundial” aspiran imponer su agenda Globalista. Dicha agenda pretende desmontar el concepto de la familia tradicional; destruir el sistema económico que ha tenido vigencia desde la Segunda Guerra Mundial y que tiene vigencia hasta el día de hoy; manipular y desmantelar el sistema de aranceles y tarifas y ponerlos a su servicio; establecer y controlar un sistema de comercio internacional que beneficie a sus élites; imponer sistemas de control y subordinación social y civil; controlar la religión y la educación; reescribir nuestra historia; demoler monumentos y cambiar los nombres de calles y edificios que representan la cultura histórica de cada país y de cada región; borrar las fronteras nacionales tal como las conocemos. El objetivo final del Nuevo Orden Mundial es destruir el sistema occidental de vida con sus principios y sus valores morales y éticos.

Es importante tomar conciencia, que a la entrada de este Siglo XXI, esta no es un simple contienda electoral, las elecciones presidenciales del 3 de noviembre del 2020 pueden tener consecuencias calamitosas para el futuro para el mundo, y no está en juego un cambio de un partido de centro derecha por un partido de centro izquierda, lo que está en juego es el cambio de todo el sistema social, político y económico de los Estados Unidos como nación libre, o, su entrada a la “trampa socialista-comunista” y la caída de la “República” tal como la conocemos.

El presidente Donald Trump no es un político de carrera; es un patriota que ama profundamente a su país. Es un exitoso hombre de negocios quien con su gran experiencia ha logrado más que cualquier político en el mismo periodo de tiempo (ver la sección: “Logros del Presidente Trump y su Administración”). El ejercer la presidencia del país mas poderos del mundo no es un concurso de simpatía ni tampoco el de ser un político simpático, se requiere ser un “Estadista” y tomar las decisiones donde y cuando haya que tomarlas para devolverle al país el espíritu de la Constitución de 1786 “We The People (…)” y cumplir su promesa de América First.

Como ciudadana norteamericana naturalizada que emigró desde Venezuela a este gran país, estoy convencida que el presidente Donald Trump es el hombre idóneo en este momento histórico para gobernar, liderar, defender y luchar por este gran país. Igualmente, reconozco sus inmensos esfuerzos en esta guerra asimétrica contra la corrupción y el poder de la elite mundial que busca tomar el control de los Estados Unidos, del hemisferio occidental y del mundo.

El presidente Trump y su equipo de colaboradores patriotas han el único muro de contención que se interpone en el camino de la izquierda radical socialista-comunista la cual trató de destituirlo del cargo para imponer su agenda globalista y fracasó.

La reelección del presidente Trump garantizará nuestra independencia y libertad. La campaña 2020: “Luchando por Ustedes” traen un completo paquete para lograr una América Grande y Mejor. Hago un llamado a todos los que aman la libertad que nos brinda este país, a asumir su responsabilidad para detener a la izquierda radical (que se hace llamar progresista), porque hoy ¡la democracia en los EE.UU. y la seguridad del mundo están en nuestras manos!

Influencia del resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el futuro de Venezuela, Cuba y Nicaragua

El resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en los Estados Unidos, tendrán una importante influencia en el futuro de Venezuela. El presidente Trump se ha enfrentado como nadie al socialismo y comunismo de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en donde es necesario recuperar la paz.

Si ganan los Republicanos, Venezuela seguirá siendo una prioridad en la agenda de la política exterior comprometida a liberar la región de las dictaduras totalitarias y personalistas, y eliminar al devastador régimen comunista-socialista de los Castro - Maduro - Ortega.

El presidente Trump ha impuesto nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y el régimen cubano, y mantiene una firme diplomacia para sancionar individualmente a los usurpadores del poder y a sus cómplices para evitar los intentos de Maduro de perpetuarse en el poder el poder usando como vehículo del fraude electoral.

Si gana el candidato del Partido Demócrata, ya anunció que en su programa de gobierno planea revertir las sanciones impuestas a Cuba por la administración Trump, y su política exterior estará centrada en volver al "estatus quo" de las políticas de la era Obama las cuales beneficiaron a las dictaduras perjudicando al pueblo y a los ciudadanos. Por otro lado, uno de los principales asesores de Biden anunció que bajo un gobierno Demócrata la Casa Blanca buscará entablar negociaciones con Maduro.

La dirección nacional del Partido Demócrata no entiende que el régimen de Maduro es parte del crimen organizado transnacional que mantiene una guerra asimétrica y un exterminio sistemático contra el pueblo desarmado de Venezuela, que todos los diálogos y las negociaciones han fracasado y más elecciones fraudulentas tendrán graves consecuencias para Venezuela y la región. Los demócratas no entienden que con terroristas y dictadores lo único que se puede negociar es su salida.

Campaña electoral 2020: "Luchando por Ustedes"

Basado en los logros de su primer mandato, el presidente Donald Trump inició la campaña para su reelección bajo el lema "Luchando por Ustedes" (“Fighting for You”) que ofrece respuesta a las prioridades de la sociedad americana y el país en las siguientes áreas:

CREAR MAS EMPLEO

Crear 10 millones de trabajos en 10 meses.

Crear un millón de nuevas pequeñas empresas.

Reducir los impuestos para aumentar el salario neto y mantener los trabajos en Estados Unidos.

Promulgar acuerdos de comercio justo que protejan los empleos estadounidenses.

Créditos fiscales para lo “Hecho en América.”

ERRADICAR COVID-19

Desarrollar una vacuna para fines de 2020.

Regreso a la normalidad en 2021.

Fabricar todos los medicamentos y suministros esenciales para los trabajadores de la salud en los Estados Unidos.

TERMINAR DEPENDENCIA EN CHINA

Recuperar 1 millón de empleos de fabricación de China.

Ofrecer créditos fiscales para empresas que traen empleos de China.

Permitir deducciones de gasto del 100% para industrias esenciales como la farmacéutica y la robótica que traen de vuelta su fabricación a los Estados Unidos.

No ofrecer contratos federales a empresas que subcontraten a China.

Hacer que China sea plenamente responsable al permitir que el virus se propague por todo el mundo.

CUIDADO DE LA SALUD

Reducir los precios de los medicamentos recetados.

Volver a poner a los pacientes y a los médicos a cargo de nuestro sistema sanitario.

Bajar las primas de seguro médico.

Eliminar la facturación sorpresa.

Cubrir todas las condiciones preexistentes.

Proteger el Seguro Social y Medicare.

Proteger a nuestros veteranos y brindar servicios y atención médica de primer nivel.

EDUCACIÓN

Proporcionar opciones de escuela a todos los niños en Estados Unidos.

Enseñar el excepcionalismo estadounidense.

DRENAR EL PANTANO

Aprobar los límites de mandato del Congreso.

Poner fin al acoso del gobierno burocrático a ciudadanos estadounidenses y pequeñas empresas.

Exponer el rastro del dinero de Washington y delegar poderes a las personas y los estados.

Drenar el pantano globalista enfrentándose a organizaciones internacionales que lastiman a los ciudadanos estadounidenses.

DEFENDER NUESTRA POLICÍA

Financiar por completo y contratar más agentes de policía y agentes del orden.

Aumentar las sanciones penales por agresiones a agentes del orden.

Procesar los tiroteos desde vehículos sin conductor como actos de terrorismo doméstico.

Llevar ante la justicia a grupos extremistas violentos como ANTIFA.

Poner fin a la fianza sin efectivo y mantener a los criminales peligrosos encerrados hasta el juicio.

TERMINAR CON LA INMIGRACIÓN ILEGAL Y PROTEGER A LOS TRABAJADORES AMERICANOS

Impedir que los inmigrantes ilegales sean elegibles para asistencia social, atención médica y matrícula universitaria gratuita financiada por los contribuyentes.

Deportación obligatoria para miembros de pandillas no ciudadanos.

Desmantelar las redes de trata de personas.

Poner fin a las ciudades santuario para restaurar nuestros vecindarios y proteger a nuestras familias.

Prohibir que las empresas estadounidenses reemplacen a ciudadanos estadounidenses con trabajadores extranjeros de menor costo.

Exigir a los nuevos inmigrantes que puedan mantenerse económicamente.

INNOVAR PARA EL FUTURO

Lanzar Space Force, establecer presencia tripulada permanente en la Luna y enviar la primera misión tripulada a Marte.

Construya el sistema de infraestructura más grande del mundo.

Gana la carrera hacia 5G y establece una red nacional de Internet inalámbrica de alta velocidad.

Continuar liderando el mundo en acceso al agua potable y al aire más limpios.

Asóciese con otras naciones para limpiar los océanos de nuestro planeta.

AMÉRICA PRIMERA POLÍTICA EXTERIOR

Detengan las guerras sin fin y traigan a nuestras tropas a casa.

Consiga que los aliados paguen su parte justa.

Mantener y expandir la fuerza militar inigualable de Estados Unidos.

Acabar con los terroristas globales que amenazan con dañar a los estadounidenses.

Construya un gran sistema de defensa de ciberseguridad y un sistema de defensa de misiles.

DEFENDER LOS VALORES AMERICANOS

Continuar nominando jueces constitucionalistas de la Corte Suprema y los tribunales inferiores.

Proteger la vida por nacer a través de todos los medios disponibles.

Defender las libertades de los creyentes y las organizaciones religiosas.

Logros del presidente Trump y su Administración

A lo largo de su presidencia, Trump ha defendido su agenda patriótica: los intereses de los Estados Unidos sobre las preocupaciones globales, diciendo que siempre pondrá “América en Primer Lugar”. Este es un breve resumen de los logros del presidente Trump y su Administración:

ECONOMÍA

Bajo el mandato del presidente Trump, Estados Unidos logró el récord de crecimiento económico más grande de la historia. Su administración promulgó más de $3 trillones en ayuda económica, salvando muchas decenas de millones de empleos. Gracias al liderazgo del presidente Trump, se han agregado 9.3 millones de empleos a nuestra economía en los últimos tres meses pese a la pandemia causada por el coronavirus,

RESPUESTA A LA PANDEMIA

El presidente Trump y el Task Force de Coronavirus de la Casa Blanca han liderado un enfoque integral, agresivo y sin precedentes para frenar la propagación del virus. El 31 de enero del 2020, el presidente Trump declaró una emergencia de salud pública y suspendió la entrada a los Estados Unidos de vuelos de China, Europa e Irán para ayudar a detener la propagación. Paralelamente, el presidente Trump, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Task Force de Coronavirus de la Casa Blanca, encabezado por el vicepresidente Pence, publicaron pautas y guías a seguir en todo el territorio nacional para prevenir la propagación del coronavirus. El 13 de marzo, el presidente Trump declaró una emergencia nacional y otorgó acceso a $42 mil millones para combatir la pandemia.

INMIGRACIÓN

El presidente Trump continúa trabajando en la seguridad nacional de los Estados Unidos y ha tomado una serie de medidas para proteger la frontera contra la inmigración ilegal; se proyecta que 450 millas del muro fronterizo estarán construidas al final de 2020. Por otra parte, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos ha arrestado a cientos de bandas peligrosas con lo cual se ha incrementado la seguridad nacional. Adicionalmente, la Administración Trump firmó nueve leyes con el objetivo de acabar con la trata de personas y la esclavitud moderna.

POLÍTICA EXTERIOR

Con su política exterior, el presidente Trump aseguró históricos acuerdos de paz entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Sudán. Los Estados Unidos ha derrotado con éxito a ISIS con la eliminación de su principal líder, Abu Bakr al-Baghdadi. El presidente Trump ha impuesto fuertes sanciones al régimen iraní para que abandone sus actividades terroristas. Igualmente, ha impuesto sanciones a Corea del Norte mientras se llevan a cabo las negociaciones para desnuclearizar la península de Corea y ha impuesto sanciones a entidades e individuos rusos acusados previamente de interferencia en las elecciones americanas; e impuso fuertes sanciones a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

COMERCIO

La Administración Trump está cumpliendo su promesa de corregir los desequilibrios de los tratados comerciales globales, ha eliminado regulaciones y ha tomado medidas sin precedentes para modernizar y mejorar negociaciones más libres, más justas y recíprocas con aliados globales.

JUDICIAL

El presidente Trump continúa reformando el poder judicial federal a un ritmo récord, y ha instalado más jueces de tribunales federales que cualquier otro presidente en las últimas cuatro décadas, incluyendo la nominación de la juez Amy Coney Barrett, quien fue confirmada ante la Corte Suprema el 26 de octubre del 2020.

LEY Y ORDEN

Las políticas del presidente Trump apoyan a los valientes oficiales y policías que protegen nuestras comunidades y velan por nuestra seguridad para garantizar la paz, la dignidad y la igualdad de todos los ciudadanos. El presidente Trump se ha comprometido a no retirar fondos a la policía. Hoy en día, USA es uno de los mayores productores de petróleo y gas natural en el mundo.

SALUD

El Presidente Trump está trabajando para reformar el sistema de salud para mejorar sus servicios, reducir su costo y ofrecer mayores alternativas. Del mismo modo, ha tomado acciones importantes contra la crisis de opioides y para reducir el precio de las prescripciones.

MEDIO AMBIENTE

El presidente y la Administración Trump están aplicando políticas que fomentan la protección del medio ambiente al mismo tiempo que promueven el crecimiento económico.

ENERGÍA

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva para abrir más arrendamientos para aumentar la perforación y la producción petrolera. Hoy, los Estados Unidos es el productor de petróleo crudo más grande del mundo.

AGRICULTURA

El presidente Trump firmó una nueva Ley Agrícola para brindar apoyo y estabilidad a los agricultores, ampliar el seguro de sus cosechas y duplicar la cantidad de préstamos que los agricultores pueden obtener para ayudarlos a abrir nuevos mercados.

EDUCACIÓN

El presidente Trump y su administración comprenden la importancia de la educación a los estudiantes y las familias. Se ha dado prioridad a las posibilidades de escoger el colegio de nuestra opción.

MILITARES Y VETERANOS

El presidente Trump está protegiendo a Estados Unidos y a nuestros aliados al reconstruir nuestro ejército y garantizar que nuestros veteranos reciban la atención que merecen.

FUERZA MILITAR

El presidente Trump ha restaurado la fuerza militar y estableció la Fuerza Espacial de los Estados Unidos para garantizar el dominio estadounidense en el espacio. Bajo su liderazgo el Congreso aprobó tres importantes Leyes de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) la cual autorizó un gasto histórico de $738 mil millones en defensa e incluye el aumento salarial del 3,1% muy necesario para nuestras tropas y el más grande en la década.

MUJER

Bajo la administración del presidente Trump ha empoderado a las mujeres para que alcancen su potencial económico. La tasa de desempleo entre las mujeres disminuyó del 16,2% al 14,5%. Gracias a la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, el crédito tributario por hijos se duplicó a $2,000 por niño.

FAMILIAS TRABAJADORAS

El presidente Trump está comprometido a apoyar a las familias trabajadoras y promovió reformas tributarias del presidente duplicaron el crédito tributario por hijos, beneficiando a casi 40 millones de familias estadounidenses con un promedio de más de $2,200 dólares en 2019.

AFRICA-AMERICANOS

Tienen un verdadero campeón en el presidente Trump. Durante el primer año en el cargo del presidente, la tasa de pobreza de los afroamericanos disminuyó al 21,2% desde el 22% del año anterior y la tasa de pobreza entre los estadounidenses negros se encuentra en su nivel más bajo de la historia.

HISPANOAMERICANOS

Bajo el liderazgo del presidente Trump, la tasa de desempleo cayó por debajo del 4% por primera vez en la historia. El ingreso medio de los hispanoamericanos aumentó en $1,786 durante el primer año en el cargo del presidente Trump. El presidente Trump renegoció acuerdos comerciales más libres y justos como el T-MEC (tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá).

AMERICANOS ASIÁTICOS DEL PACÍFICO

Bajo el liderazgo del presidente Trump, la tasa de desempleo récord más baja para los estadounidenses de origen asiático (2,1%) se produjo en junio de 2019. Los estadounidenses de origen asiático-pacífico son los mayores beneficiarios de la histórica Ley de Empleos y Reducción de Impuestos y reciben una disminución de impuestos promedio de $2,560. El presidente Trump, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos han estado trabajando con la iniciativa para combatir los crímenes de odio asiático-estadounidenses durante la pandemia Covid-19.

LGBTQ

El presidente Trump se comprometió a hacer cumplir la Orden Ejecutiva de 2014 que protege los derechos de la comunidad LGBTQ en el lugar de trabajo, y lanzó una campaña global para despenalizar la homosexualidad. El esfuerzo está siendo dirigido por el embajador de Estados Unidos en Alemania, Ric Grenell. Como prometió en la 74a Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente está trabajando con otras naciones para detener la criminalización de la homosexualidad y nos solidarizamos con las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero (LGBTQ) que viven en países que castigan, encarcelan o ejecutan a personas por su orientación sexual.

Cristal Montañéz Baylor

Ex Miss Venezuela, Activista Pro-Democracia y Humanista