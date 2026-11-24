Contribuyentes tendrán que calcular los cambios en el pago de impuestos para 2027.

MIAMI .-Nuevos cambios fiscales por inflación que impactan en casi 70 disposiciones tributarias están previstos para 2027 y pueden afectar los bolsillos de millones de contribuyentes en EEUU con aumentos de 1,000 dólares con respecto al año anterior, aunque personas y empresas tendrán beneficios previstos en la ley federal.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) informó hace días los nuevos ajustes para el año próximo que van a modificar los cálculos de los contribuyentes sobre cuánto deben pagar y a cuáles beneficios pueden optar.

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Por ejemplo, para las parejas casadas que presenten una declaración conjunta, el incremento será de 1,000 dólares respecto al monto de 2026; y para los contribuyentes solteros, el aumento será de 500 dólares.

Los cambios se aplicarán a los ingresos que se obtengan durante 2027 y a las declaraciones que se presenten en 2028, y las tasas para el impuesto se mantendrán, según informó la oficina federal.

Las tasas son siete y son: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y 37%.

Los ajustes por inflación modificarán los límites de ingresos que determinan cuándo comienza a aplicarse cada porcentaje.

Cambios en impuestos para 2027

El IRS describe en su página los ajustes que aplicarán a las declaraciones de impuestos que se presenten en 2028, y fija los montos para los contribuyentes.

*Deducción estándar. En 2027, para los contribuyentes solteros y personas casadas que declaren el impuesto por separado, la deducción estándar asciende a 16,600 dólares para el año tributario 2027; y para los jefes de familia, será de 44,925 dólares.

En estos casos, además del de los matrimonios, el aumento es de 1,000 dólares respecto al 2026.

La deducción estándar es la cantidad que se resta al ingreso de los contribuyentes al calcular el impuesto federal sobre la renta y deben cumplir los requisitos establecidos por el IRS, se explicó.

La tasa tributaria máxima para que los contribuyentes calculen sus impuestos es variable.

*Para las personas soleteras con ingresos superiores a 661,375 dólares y para los casados con 793,650 dólares, la tasa a aplicar se mantiene en 37%.

Otras tasas para contribuyentes

El resto de las tasas contempladas por el IRS son:

*35% para ingresos superiores a 264,550 dólares (529,100 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta);

*32% para ingresos superiores a 208,325 dólares (416,650 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta);

*24% para ingresos superiores a 109,125 dólares (218,250 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta);

*22% para ingresos superiores a 52,025 dólares (104,050 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta);

*12% para ingresos superiores a 12,800 dólares (25,600 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta).

*10% para personas solteras con ingresos de 12,800 dólares o menos (25,600 para parejas casadas que declaran en forma conjunta).

Beneficios fiscales

El IRS afirmó que los contribuyentes continuarán obteniendo beneficios por la Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras.

“Los contribuyentes estadounidenses trabajadores seguirán beneficiándose de la Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras y verán cómo los créditos y deducciones asociados a este programa aumentan con este ajuste”, señaló Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS.

“Tanto los individuos como las empresas en Estados Unidos disfrutarán de mayores beneficios tributarios el próximo año tributario; esto incluye un aumento en la deducción estándar y en el Crédito tributario por hijos para las familias, así como un aumento en el monto que las empresas pueden deducir como gastos”, añadió en declaraciones publicadas en la página web

FUENTE: Con información de IRS.gov; Infobae