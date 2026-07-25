sábado 25  de  julio 2026
Escalada peligrosa

Hutíes reivindican ataque en Arabia Saudita ¿Se abre nuevo frente de guerra en Medio Oriente?

La situación aumenta la incertidumbre en una región clave para el transporte mundial de hidrocarburos, impactando en el precio del petróleo

Barcos transitan por el Golfo de Omán frente a la costa de Mascate el 25 de julio de 2026.

Barcos transitan por el Golfo de Omán frente a la costa de Mascate el 25 de julio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron el sábado un ataque con misiles en el suroeste de Arabia Saudita en represalia a los bombardeos de Riad, abriendo un nuevo frente en la guerra en Medio Oriente.

Irán, en cambio, vivió una noche tranquila tras dos semanas de ataques estadounidenses, en medio de una escalada sin precedentes desde el alto el fuego de abril.

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No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó el viernes lanzar "un nivel mucho peor" de bombardeos contra la república islámica, con algunos medios estadounidenses evocando una posible operación militar a gran escala.

El conflicto se ha extendido ahora a las costas del mar Rojo.

Tras cuatro años de tregua entre los hutíes y Riad —que desde 2015 había brindado apoyo militar al gobierno yemení contra los rebeldes—, las hostilidades entre ambos se reanudaron el 13 de julio.

Esta situación aumenta la incertidumbre en una región clave para el transporte mundial de hidrocarburos, impactando en el precio del petróleo, que volvió a superar esta semana los 100 dólares, antes de retroceder.

"Escalada peligrosa"

Tras atacar la semana pasada un aeropuerto saudita, los hutíes se adjudicaron este sábado el lanzamiento de un misil contra la ciudad costera de Jizan, cercana a la frontera con Yemen, según su portal de noticias Ansarolá.

Un video difundido en redes sociales muestra nubes de humo negras sobre la refinería del gigante petrolero saudita Aramco.

Previamente, los rebeldes yemeníes habían reportado ataques sauditas contra el puerto de Hodeida, en la costa oeste del país, a los que prometieron responder.

Según medios hutíes, dos personas resultaron heridas en el bombardeo, que golpeó instalaciones de la autoridad de telecomunicaciones. También una base naval fue afectada, según una fuente de seguridad yemení.

La coalición militar liderada por Arabia Saudita afirmó haber "dado una respuesta decisiva" contra instalaciones militares hutíes, en represalia por los ataques de esta semana contra dos buques sauditas en el mar Rojo.

Si bien su portavoz, Turki al Maliki, indicó en X que la ofensiva "ha concluido", los rebeldes condenaron "una escalada peligrosa".

El canciller iraní, Abás Araqchi, estimó este sábado, en una entrevista con el diario estatal Iran Daily, que no existe "una solución militar" a los enfrentamientos entre los hutíes y Riad, e instó al "diálogo" a los beligerantes.

"Más serios"

Aunque los hutíes anunciaron el lunes que querían bloquear el tráfico de buques sauditas en el mar Rojo y el golfo de Adén, la navegación a través del estratégico estrecho de Bab el Mandeb se mantiene estable de momento.

Esta ruta se volvió vital para Riad como alternativa al bloqueo que impone Teherán al estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

Ante este nuevo frente, Trump llegó a amenazar esta semana a los hutíes y a Irán con un "castigo militar de gran envergadura".

Pero los rebeldes aseguraron que su bloqueo marítimo no tiene como objetivo paralizar el paso.

En tanto, en el estrecho de Ormuz, los Guardianes de la Revolución iraníes dijeron el sábado que sus fuerzas detuvieron en la última jornada a cuatro embarcaciones que intentaban transitar por esta vía marítima "a través de una ruta ilegal e insegura".

El ejército ideológico iraní agregó que los barcos habían "cambiado de rumbo".

Previamente, la agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportó un incidente en el que se vieron involucrados un petrolero y unas "fuerzas militares" en el golfo de Omán, cercano al paso.

Pese a la reanudación de las hostilidades, el presidente estadounidense mantiene abierta la vía diplomática y asegura estar "hablando" con los líderes iraníes.

"Creo que se están volviendo cada vez más serios con el paso de los días, tal vez por una razón obvia", indicó, en referencia a los incesantes ataques estadounidenses contra Irán.

FUENTE: Con información de AFP

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