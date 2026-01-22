¿Qué nuevo encargo podría darle Trump a Marco Rubio en Miami?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump.

WASHINGTON.- Los memes en redes sociales no suelen equivocarse: Marco Rubio se ha convertido en el “hombre de los mil sombreros” de la administración Trump . La confianza del presidente Donald J. Trump en su secretario de Estado se ha traducido en la asignación de responsabilidades adicionales. Y los resultados respaldan esa apuesta.

En ese contexto, Trump anunció este jueves que Estados Unidos presentará su candidatura para organizar la Exposición Universal de 2035 , dejando claro que su preferencia es que Miami sea la ciudad anfitriona. La decisión abre la puerta a que Rubio asuma una nueva misión internacional de alto perfil, ampliando su rol como jefe de la diplomacia estadounidense para liderar un esfuerzo de negociación multilateral y de promoción estratégica del país.

OPINIÓN El hemisferio de América Primero: por qué Marco Rubio es la clave del resurgimiento latinoamericano de Trump

ENTREVISTA Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

Trump designó formalmente a Rubio, quien fue senador por Florida durante más de una década y es oriundo de Miami, para supervisar y conducir el proceso de candidatura, una tarea que requerirá intensas gestiones multilaterales ante más de 180 países miembros de la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE), con sede en París.

“Miami Expo 2035 puede convertirse en el próximo gran hito de nuestra nueva Edad de Oro estadounidense”, escribió el mandatario en Truth Social, subrayando la dimensión estratégica del proyecto.

Embed

De concretarse, esta misión colocaría a Rubio al frente de un esfuerzo diplomático de largo aliento, que combina política exterior y promoción económica, en un contexto de competencia internacional creciente por albergar eventos globales de alto impacto.

Las Exposiciones Universales, organizadas desde 1851 y celebradas cada cinco años en la era moderna, demandan años de negociaciones, compromisos financieros multimillonarios y una coordinación estrecha entre gobiernos nacionales, autoridades locales y organismos internacionales. Desde 1928, la elección de las sedes recae en la BIE, cuyos Estados miembros votan tras extensos procesos de evaluación.

Estados Unidos, que fue durante décadas un anfitrión recurrente de las llamadas Ferias Mundiales, legado del que perduran íconos como la Space Needle de Seattle o el Unisphere de Nueva York, no organiza una Expo desde 1984.

La eventual candidatura de Miami marcaría así un regreso estratégico de Washington a este escenario global, con Rubio como figura central del esfuerzo.

Trump defendió el proyecto como “una oportunidad emocionante para reunir al mundo”, generar miles de empleos y añadir miles de millones de dólares a la economía estadounidense.

Tras Osaka 2025, en Japón, y Riad 2030, en Arabia Saudita, la carrera por la sede de 2035 se perfila como un nuevo terreno de competencia internacional, en el que la diplomacia estadounidense, y el rol ampliado de su secretario de Estado, podría jugar un papel decisivo.

FUENTE: Con información de AFP