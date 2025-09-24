miércoles 24  de  septiembre 2025
Conflicto bélico

Marco Rubio urge a Lavrov a detener la "matanza" rusa en Ucrania

El secretario de Estado reiteró el llamamiento del presidente Trump para que Moscú tome medidas significativas hacia una resolución duradera de la guerra entre Rusia y Ucrania

El secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — El secretario de Estado Marco Rubio instó a Rusia a detener la "matanza" en Ucrania durante una reunión con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en Nueva York el miércoles, un día después de que Donald Trump diera un giro a su posición sobre la guerra.

Rubio "reiteró el llamamiento del presidente Donald Trump para que cese la matanza y la necesidad de que Moscú tome medidas significativas hacia una resolución duradera de la guerra entre Rusia y Ucrania", afirmó el portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigot.

El encuentro, que se realizó en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, duró alrededor de una hora y se desarrolló a puerta cerrada, sin declaraciones a los medios de comunicación, si bien Lavrov hizo un gesto de aprobación con el pulgar tras salir de la reunión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en un mensaje en redes sociales en la víspera que "con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (que Ucrania recupere) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable".

El giro de Trump se produce tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en la que el líder ucraniano le habría informado de las últimas novedades en el frente.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

Temas
