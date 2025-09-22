lunes 22  de  septiembre 2025
Putin eleva el tono contra EEUU por el proyecto de defensa satelital de Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que Moscú está preparado para reaccionar “sin vacilación” frente a cualquier amenaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la cumbre en Alaska.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la cumbre en Alaska. 

El presidente ruso, Vladimir Putin.&nbsp;

El presidente ruso, Vladimir Putin. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - El presidente de Rusia, Vladímir Putin, elevó nuevamente la tensión internacional al amenazar con una respuesta militar ante lo que considera “provocaciones” de Occidente, en especial el proyecto de defensa espacial anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, conocido como “Cúpula Dorada” (Golden Dome).

Putin aseguró que Moscú está preparado para reaccionar “sin vacilación” frente a cualquier amenaza, indicó.

"Rusia está en condición de responder a todas las amenazas que existan y que se producen. No responder en palabras, sino a través de medidas técnicas militares. Por ejemplo, nuestra decisión de abandonar la moratoria unilateral para el desplazamiento de misiles de media y de menor distancia", expresó el mandatario ruso en un discurso nacional.

Construcción de un "escudo antimisiles"

El presidente Donald Trump anunció este año que Estados Unidos construirá un sistema de defensa antimisiles siguiendo el modelo de la "Cúpula de Hierro" israelí al que ha bautizado como "Cúpula Dorada".

A finales de enero Trump firmó un decreto para desarrollar una "Cúpula de Hierro estadounidense" o, según la Casa Blanca, un escudo antimisiles total para proteger el territorio.

Rusia y China criticaron entonces el anuncio. Moscú lo consideró un plan "comparable a la Guerra de las Galaxias", apoyada por Ronald Reagan durante la Guerra Fría.

"Durante la campaña prometí a los estadounidenses que construiría un escudo antimisiles de vanguardia", dijo al momento del anuncio Trump en el despacho oval de la Casa Blanca.

Trump había anunciado que el sistema costará en total "unos 175,000 millones de dólares cuando esté terminado".

Defensa israelí "Cúpula de Hierro"

La expresión "Cúpula de Hierro" hace referencia a uno de los sistemas de defensa de Israel que protege al país de ataques con misiles y cohetes, pero también con drones.

Este sistema ha interceptado miles de cohetes desde que entró en servicio en 2011. Tiene una tasa de interceptación de alrededor el 90%, según la empresa militar israelí Rafael, que ayudó a diseñarlo.

Israel desarrolló inicialmente la "Cúpula de Hierro" por su cuenta tras la guerra del Líbano de 2006, antes de que se le uniera Estados Unidos, que aportó sus conocimientos técnicos.

La disputa por el control del espacio como escenario de defensa militar se suma así a los múltiples frentes de fricción entre Moscú y Washington.

