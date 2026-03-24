María Corina Machado: El chavismo está "herido", se desmantela por órdenes de Trump

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington

WASHINGTON . - La Nobel de la Paz, María Corina Machado aseguró este martes que la estructura del chavismo atraviesa un proceso de debilitamiento progresivo, impulsado —según afirmó— por la presión ejercida por la administración del presidente Donald Trump , en medio de un escenario político que apunta a una eventual transición en Venezuela.

Durante una entrevista concedida en Houston, en el marco del foro energético CERAWeek, Machado sostuvo que el aparato de poder del régimen “está herido irremediablemente” y que comienza a desmantelarse desde dentro. La líder opositora atribuyó este proceso a la estrategia de presión internacional liderada por Washington.

"Estructuras represivas"

“De hecho, siguiendo instrucciones del presidente Trump están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción”, afirmó, al tiempo que calificó este escenario como “un paso importantísimo” hacia una transición política en el país.

Las declaraciones de Machado se producen en un contexto de cambios dentro del oficialismo venezolano, tras meses de presión internacional y reconfiguración del poder en Caracas. Analistas coinciden en que el chavismo enfrenta tensiones internas, mientras sectores del régimen han adoptado medidas que algunos interpretan como intentos de reorganización ante el nuevo escenario político.

En este marco, la Nobel de la Paz, reiteró su disposición a participar en un eventual proceso electoral, siempre que existan garantías. “Por supuesto que estaré en ese proceso y los venezolanos decidirán libremente a quién quieren”, señaló, insistiendo en la necesidad de condiciones transparentes para unos comicios legítimos.

Democracia

Machado también ha defendido en reiteradas ocasiones el rol de Estados Unidos en el escenario venezolano, señalando que la presión internacional ha sido clave para debilitar al régimen y abrir una posible ruta hacia la democratización del país .

Sus declaraciones refuerzan la narrativa de sectores de la oposición que ven en la actual coyuntura una oportunidad para avanzar hacia un cambio político, en medio de un contexto marcado por la crisis económica, la presión externa y la reconfiguración del poder dentro del chavismo.

FUENTE: Con información de AFP/Financial Time