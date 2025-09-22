lunes 22  de  septiembre 2025
MIGRACIÓN

Migrante que reside de forma legal en EEUU, ¿tiene límite de veces para regresar a su país de origen?

Poseer la Green Card legal no limita a la persona viajar al país de origen en número de veces que lo desee, pero debe cumplir con plazos y permisos del USCIS

Un migrante con green card puede ser contratado como docente en una escuela en EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Un migrante en EEUU, bien sea con residencia permanente o Green Card, o con residencia permanente condicional legal, puede salir y entrar al país con frecuencia, en razón de viajar a su país de origen donde mantiene familiares y obligaciones en muchos casos.

No hay límites para hacerlo varias veces al año si fuese necesario, según la norma migratoria.

Sin embargo, el ciudadano extranjero con Green Card en vigor debe cumplir con requisitos, entre ellos documentos, exigidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) para viajar fuera del país en más de una ocasión en los meses de un año.

Viajar sin límites, con exigencias

Antes de realizar el viaje, el migrante debe constatar primero la vigencia de su estatus migratorio durante el tiempo en que estará fuera de EEUU, pero también es importante tener clara la duración de las ausencias.

Así, debe evitar permanecer en su país de origen por más de un año para que la ausencia no sea considerada por las autoridades migratorias como un abandonó de su residencia legal.

En caso de viajes con duración de seis meses a un año máximo, y además frecuentes, es indispensable solicitar un permiso de reingreso (Formulario I-131) antes de salir para demostrar su intención de mantener su estatus.

Para salir de EEUU

El USCIS establece los pasos a seguir y documentos necesarios para el migrante que decide salir de EEUU. Y sugiere que antes de planificar el viaje, considere los tiempos de procesamiento de su documentación.

Además de presentar el Formulario I-131, se solicitan documentos de viaje, de permisos de permanencia Temporal, registros de entrada y salida. Entre estos están, según el caso:

  1. Si piensa estar fuera de EEUU por menos de un año y es residente permanente o condicional debe mostrar su documento de residencia permanente legal (Green Card o tarjeta verde) para reingresar al país.
  2. Si el migrante estará ausente de EEUU por un año o más, debe solicitar un permiso de reingreso antes de viajar para lo cual debe usar el Formulario I-131, Solicitud de Documento de Viaje.

Debe tener en cuenta que para los residentes permanentes, el permiso de reingreso es válido por dos años a partir de la fecha de emisión. Para los condicionales, es el mismo plazo o hasta la fecha cuando solicite la eliminación de las condiciones de su estado de residente permanente.

Documentos del migrante

  • Documento de permiso adelantado para extranjeros en EEUU que deseen regresar después de un viaje temporal al extranjero (incluido el permiso anticipado para viajar para residentes a largo plazo de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI).
  • Documento de viaje de refugiado.
  • Permiso de reingreso.
  • Autorización de viaje bajo Estatus de Protección Temporal.

Si el migrante tiene la necesidad urgente de viajar fuera de EEEUU, USCIS recomienda consultar sus páginas para solicitar el Procesamiento Expedito y Viaje de Emergencia para obtener información adicional.

En la eventualidad de que el migrante necesita regresar a EEUU, pero no tiene su permiso de reingreso, tarjeta de residente permanente, permiso adelantado de viaje o documento de autorización de viaje de Estatus de Protección Temporal porque se le perdió, se lo robaron o se le destruyó, debe consultar el Formulario I-131A, Solicitud de Documento de Viaje (Documento para Transporte), según el Servicio.

FUENTE: Con información de uscis.gov; usa.gov

