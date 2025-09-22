Trump en desacuerdo con el reconocimiento del Estado de Palestina: "Es una recompensa para Hamás"

WASHINGTON — El presidente Donald Trump cree que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de importantes aliados como el Reino Unido es una recompensa para el grupo islamista Hamás , informó la Casa Blanca el lunes.

"Francamente, él cree que es una recompensa para Hamás. Cree que estas decisiones son solo palabras", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas.

Conflicto armado Trump advierte a Hamás que no habrá acuerdos si usa a los rehenes como escudos humanos

El presidente Donald Trump "ha sido muy claro" y que "está en desacuerdo con esta decisión". "Habló de eso en Reino Unido, de pie justo al lado de su amigo, el primer ministro (Keir) Starmer", afirmó Leavitt.

"Considera que esto no aporta nada para la liberación de los rehenes, que es el primer objetivo ahora en Gaza. No aporta nada para poner fin a esta guerra", añadió. "Francamente, cree que es una recompensa para Hamás. Cree que estas decisiones son palabrería y no acciones por parte de algunos de nuestros amigos y aliados", ha argumentado.

La paz solo es posible sin Hamás

Entre tanto, el Departamento de Estado norteamericano criticó el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varios países occidentales por considerarlo un "gesto de cara a la galería" y aboga por "una diplomacia seria".

"Nos centramos en una diplomacia seria, no en gestos de cara a la galería", afirmó un portavoz del Departamento en declaraciones remitidas a Europa Press.

"Nuestras prioridades son claras: la liberación de los rehenes, la seguridad de Israel y la paz y la prosperidad para toda la región, que solo son posibles sin Hamás. Seguiremos trabajando con nuestros aliados y socios para alcanzar esos objetivos", añadió.

Washington reaccionó así a los anuncios de este domingo por parte de países como Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal, que han reconocido el Estado palestino como un supuesto gesto de "apoyo" a la solución de los dos Estados.

Está previsto que en las próximas horas se sumen a este reconocimiento al menos seis países más, encabezados por Francia, que ha impulsado junto a Arabia Saudí un foro sobre Palestina en el marco de la 80ª sesión anual de la Asamblea General de la ONU que se celebra desde este lunes en Nueva York.

Palestina es observador permanente en la ONU desde 2012 y presentó varias iniciativas para dar un paso definitivo. De hecho, Estados Unidos vetó en abril de 2024 un proyecto de resolución que recomendaba la admisión del Estado palestino como miembro de pleno derecho y la Administración de Donald Trump no ha dado muestras de cambiar de posición.

"Recompensa a las atrocidades de Hamás"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostiene que este tipo de reconocimientos suponen una "recompensa" a las atrocidades de Hamás; incluso acusa al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de "alimentar el odio antisemita", tras haber sido el principal promotor para que otros países alcanzaran esta decisión.

Anteriormente, países europeos como España, Irlanda, Noruega o Eslovenia ya dieron el paso en 2024, dentro de un esfuerzo conjunto que fue duramente reprendido por el Gobierno de Netanyahu.

