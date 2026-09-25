viernes 25  de  septiembre 2026
EEUU

Muere espectador que resultó herido durante atentado contra Trump en 2024

Jim Copenhaver recibió disparos en un brazo y en el abdomen. Fue uno de los dos asistentes que resultaron gravemente heridos en el acto de campaña en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.

AFP
Por Julián Varela

Un hombre que resultó herido de bala en el mitin de campaña de 2024 en el que Donald Trump estuvo a punto de ser asesinado, murió a los 76 años, informó el jueves el presidente estadounidense.

Jim Copenhaver recibió disparos en un brazo y en el abdomen. Fue uno de los dos asistentes que resultaron gravemente heridos en el acto de campaña en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024.

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"Un verdadero patriota estadounidense, ha fallecido. ¡Una pérdida enorme!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El otro espectador, el bombero Corey Comperatore, de 50 años, murió el mismo día del atentado en el que Trump sufrió lesiones en una oreja.

Un comunicado difundido por medios estadounidenses y atribuido al abogado de la familia Copenhaver no precisó la causa de la muerte.

Sin embargo, el fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, dijo en X que Copenhaver murió "por complicaciones derivadas" de las heridas de bala.

"Después de resultar herido mientras protegía a su familia, Jim mostró una enorme valentía, siguió LUCHANDO, LUCHANDO, LUCHANDO y mantuvo un espíritu positivo pese a las dificultades inimaginables", afirmó Trump.

FUENTE: Con información de AFP

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