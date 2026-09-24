jueves 24  de  septiembre 2026
ONU

Netanyahu responde: Israel impidió que Hamás, los "amigos del señor Mamdani", mataran a todos los israelíes

"Las mentiras que tú y otros antisemitas difunden sobre los judíos y el Estado judío tienen consecuencias reales", señaló Netanyahu al alcalde Zohran Mamdani

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirige a la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la ONU el 24 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirige a la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la ONU el 24 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York

AFP
Por Elena Moreno

NUEVA YORK. - El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, criticó este jueves ante la Asamblea General de la ONU al alcalde de Nueva York, el musulmán y socialista, Zohran Mamdani. Afirmó que es un "antisemita" y le envió un mensaje: "No me puedes silenciar. No puedes silenciar la verdad".

"Intentaste impedir que viniera", dijo Netanyahu sobre el llamado de Mamdani a que se cursara contra él una orden de arresto internacional por supuestos crímenes de guerra cuando pisara Estados Unidos.

Lee además
El primer ministro Benjamin Netanyahu visitó la zona de seguridad en el sur del Líbano, junto con el ministro de Defensa, Israel Katz, y el subjefe del Estado Mayor, el general de división Tamir Yadai.
ISRAEL

Netanyahu celebra la captura de un alto mando del brazo armado de Hamás en Gaza
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante su discurso en Naciones Unidas. 
Amenaza nuclear

Netanyahu: "Si no hubiéramos destruido las instalaciones nucleares de Irán, estaríamos todos muertos"

El político destacó que el alcalde izquierdista no puede callar la "verdad" de que "Israel no cometió genocidio" en Gaza, sino que lo evitó. Sostuvo que impidieron que los "amigos de Hamás, el señor Mamdani" mataran "a todos" los israelíes.

En ese sentido, Netanyahu puntualizó: "Las mentiras que tú y otros antisemitas difunden sobre los judíos y el Estado judío tienen consecuencias reales. En Nueva York, los judíos son amenazados de camino a la sinagoga".

Por su parte, el alcalde, Zohran Mamdani, respondió a las críticas de Netanyahu y afirmó que "ninguna mentira" podrá cambiar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

"El primer ministro Netanyahu utilizó su discurso para repetir mentiras infundadas destinadas a limpiar su genocidio contra los palestinos", dijo en un comunicado Mamdani.

Mamdani quedó en ridículo porque Estados Unidos no es suscriptor del Estatuto de Roma, y aunque lo fuese no le corresponde al alcalde de una ciudad realizar una captura, en todo caso sería una competencia del gobierno federal.

Agradecimiento a Trump

En su discurso de casi 40 minutos ante la ONU, Benjamin Netanyahu elogió al presidente estadounidense, Donald Trump.

"No hemos tenido un mejor aliado que el presidente Trump. Le doy las gracias. Le agradezco su valiente liderazgo", dijo el primer ministro israelí, que acudió a Nueva York en plena precampaña electoral israelí para los comicios legislativos del próximo 27 de octubre.

Aseveró que aunque tiene "diferencias" con el mandatario republicano, "en los momentos críticos, esos momentos que dan forma a los destinos", permanecen unidos.

Expresó: "Porque lo que nos une es mucho más fuerte: nuestra historia, nuestros valores, nuestro coraje, el coraje".

Netanyahu responde: Israel impidió que Hamás, los "amigos del señor Mamdani", mataran a todos los israelíes

FUENTE: Con información de EFE/AFP

Temas
Te puede interesar

Netanyahu centra en la seguridad campaña de su partido para legislativas de octubre

Netanyahu anuncia proyectos de ley para retirar la ciudadanía a quienes "difamen" al Ejército israelí

Zelenski denuncia ante la ONU que Rusia recluta cubanos para combatir en la guerra de Ucrania

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.
COLOMBIA

De la Espriella confirma: integrante de disidencia de las FARC se entrega para evitar ser abatida

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026.
DIPLOMACIA

Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026. 
NARCOTRÁFICO

La Fiscalía de Nueva York rechaza la libertad de Cilia Flores por riesgo de fuga

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter (izquierda), camina junto a su hijo Noam Leiter tras ofrecer una declaración a la prensa en el hospital Shaarai Tzedek de Jerusalén el 24 de septiembre de 2026.  
ATAQUE TERRORISTA

El embajador de Israel en EEUU dice que su hijo lucha por su vida

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Tasas hipotecarias en Florida suben al 6,20% en el segundo trimestre, según WalletHub

Te puede interesar

Imagen referencial
SANCIONES

Florida exige acelerar revisión y retirada de libros en escuelas públicas

Por Daniel Castropé
El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026.
DIPLOMACIA

Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Tasas hipotecarias en Florida suben al 6,20% en el segundo trimestre, según WalletHub

Según la definición de los Centros para el Control y la Prevención de Efermedades (CDC), la fascitis necrosante es una infección bacteriana rara que se propaga por el cuerpo rápidamente y puede causar la muerte. 

Suben a 12 las muertes por la bacteria 'come carne' en Luisiana y Florida

Un lugar tradicionalmente visitado por turistas en Vedado parece casi vacío debido a la falta de visitantes en La Habana.
Economía

El turismo en Cuba sigue en picada tras un agosto con apenas 30.490 visitantes