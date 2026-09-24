Netanyahu responde: Israel impidió que Hamás, los "amigos del señor Mamdani", mataran a todos los israelíes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirige a la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la ONU el 24 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York

NUEVA YORK. - El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, criticó este jueves ante la Asamblea General de la ONU al alcalde de Nueva York, el musulmán y socialista, Zohran Mamdani. Afirmó que es un "antisemita" y le envió un mensaje: "No me puedes silenciar. No puedes silenciar la verdad".

"Intentaste impedir que viniera", dijo Netanyahu sobre el llamado de Mamdani a que se cursara contra él una orden de arresto internacional por supuestos crímenes de guerra cuando pisara Estados Unidos.

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El político destacó que el alcalde izquierdista no puede callar la "verdad" de que "Israel no cometió genocidio" en Gaza, sino que lo evitó. Sostuvo que impidieron que los "amigos de Hamás, el señor Mamdani" mataran "a todos" los israelíes.

En ese sentido, Netanyahu puntualizó: "Las mentiras que tú y otros antisemitas difunden sobre los judíos y el Estado judío tienen consecuencias reales. En Nueva York, los judíos son amenazados de camino a la sinagoga".

Por su parte, el alcalde, Zohran Mamdani, respondió a las críticas de Netanyahu y afirmó que "ninguna mentira" podrá cambiar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

"El primer ministro Netanyahu utilizó su discurso para repetir mentiras infundadas destinadas a limpiar su genocidio contra los palestinos", dijo en un comunicado Mamdani.

Mamdani quedó en ridículo porque Estados Unidos no es suscriptor del Estatuto de Roma, y aunque lo fuese no le corresponde al alcalde de una ciudad realizar una captura, en todo caso sería una competencia del gobierno federal.

Agradecimiento a Trump

En su discurso de casi 40 minutos ante la ONU, Benjamin Netanyahu elogió al presidente estadounidense, Donald Trump.

"No hemos tenido un mejor aliado que el presidente Trump. Le doy las gracias. Le agradezco su valiente liderazgo", dijo el primer ministro israelí, que acudió a Nueva York en plena precampaña electoral israelí para los comicios legislativos del próximo 27 de octubre.

Aseveró que aunque tiene "diferencias" con el mandatario republicano, "en los momentos críticos, esos momentos que dan forma a los destinos", permanecen unidos.

Expresó: "Porque lo que nos une es mucho más fuerte: nuestra historia, nuestros valores, nuestro coraje, el coraje".

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FUENTE: Con información de EFE/AFP