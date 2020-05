Mujeres que enfrentan la pandemia con creatividad y amor

Ellas tienen muchos rostros, variadas facetas, y en tiempos de crisis saben multiplicar fuerza y paciencia para darnos lecciones de amor y creatividad.

Tenía mucha razón Kofi Annan, exsecretario General de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, cuando dijo que “en sociedades destrozadas por la guerra, frecuentemente son las mujeres las que mantienen a la sociedad en marcha... Usualmente son las principales defensoras de la paz”.

Quise entrar de algún modo en sus hogares, acercarme a sus rutinas, más allá de los saludos en redes sociales. Escuchar lo que piensan, lo que experimentan por estos días, me demostró que la adversidad suele reforzar las voluntades, afinar los propósitos, a pesar, claro está, de las heridas que deja el camino.

limara collage mujeres cuarentena.jpg Limara combina el amor por la actuación con la maternidad. Cortesía/Limara

Limara es una actriz cubana con unos ojos que lo dicen todo. Muchos la reconocen por sus papeles en las películas “El Benny” y “Chico y Rita”. La conocí cuando estudiamos Teatro en la universidad.

Está asentada en Atlanta desde hace casi cinco años. Ha trabajado como maestra de Español, como actriz, e imparte talleres de teatro en Emory University.

El cambio con la cuarentena “ha sido difícil”, explicó, “mis hijas tienen una carga energética impresionante. Ellas han cortado sus actividades y todo eso se vuelca hacia mí. Si escucho cuatro mil “mamá” al día, me puedo quedar corta”.

Sin embargo, en medio de la locura con las clases online de las niñas, y con su esposo Alejandro “que tiene más trabajo ahora que antes de la cuarentena”, la familia ha creado nuevas rutinas. Ahora Limara puede “enseñarles a las niñas cosas que me enseñó mi abuela, como cocinar. Hemos sembrado un huerto. Ha sido esa sensación de investigar cosas que no teníamos la oportunidad de hacer, como salir a jugar al patio, dejar que se suban a los árboles, mirar las ardillas”.

“Hace poco Alejandro me llamó corriendo y nos acostamos en la cama de la niña del medio, y resulta ser que desde que vinimos a vivir a esta casa nunca nos habíamos percatado de que por esa ventana se podía ver el atardecer. Me erizo de contártelo”, dijo. “Esa vorágine que conlleva vivir a veces no te deja descubrir cosas simples que tienes”.

collage anni.jpg Anni baila con sus hijos para divertirse en casa. Cortesía/Anni

Anni es una bailarina cubana que vive en EEUU desde hace unos seis años. Reconoce que con las restricciones del confinamiento su rutina no ha cambiado mucho. Sin embargo, dice que ha pasado la cuarentena “tranquila, con mis cachorros, que me dejan poco tiempo pero no permiten que me aburra”.

Bailarina al fin, aprovecha cada oportunidad para hacer lo que mejor se le da: expresarse con la danza. Y sus hijos la acompañan. Sin embargo, reconoce que “lo más duro ha sido que el niño no vea a su abuelito, mi papá, que tienen locura el uno con el otro”.

Aconseja enfrentar esta situación “con lo mejor que tenemos, y eso sin dudas es la familia. No hay mejor medicina que el amor, la esperanza y la fe. Va a pasar y ojalá cuando pase el mundo valore más lo que realmente importa”.

collage pau.jpg Paula y su novio están haciendo una cuarentena en la carretera, por varias ciudades de Estados Unidos. Cortesía/Paula

Paula es una artista multimedia que conocí en un teatro en Cuba, cuando ella hacía una investigación sobre las artes escénicas. Nacida en Argentina, criada en Chile y asentada en EEUU, esta viajera de lente inquieto me cuenta que su cuarentena se ha convertido en un road trip, un viaje por carretera.

“Estoy aquí en medio de la noche, despierta. Me fui a dormir muy temprano después de una tarde de dos shots de bourbon sureño local”, comienza su carta. Mientras escribe algo para mí, descubre que su padrastro, “muy lejos en el sur de América del Sur, ha contraído COVID-19 en el hogar de ancianos donde vive”.

Su viaje comenzó con una escapada de Nueva York “antes de que todo cerrara. Visité los estados del sur que estaban en mi lista hace mucho tiempo. Ahora, aquí estoy”.

“En medio del tiempo que marca la naturaleza. Los humedales aquí abajo me recuerdan el largo viaje que las aves hacen desde Salt Lake, Utah, hasta la costa del Pacífico en Chile, cuando la temporada se vuelve demasiado fría. Migración. Reinvención Distancia. Hay pantanos detrás de mí y la bahía frente a mí”, escribe Paula.

Junto a su novio Simon, han estado en Oak Island y Minnesott Beach, en Carolina del Norte; también en Appomattox y en Onancock, Virginia. Ahora están en Chesapeake Bay, Virginia, y esperan regresar a Nueva York cuando todo mejore.

Yani.jpeg Yani aprovecha el tiempo para jugar con su hijo y dar clases online de teatro para niños. Cortesía/Yani

Yani es una actriz cubana que vive en Miami hace seis años. Además de tener una activa carrera en el teatro de la Ciudad del Sol, es la fundadora de la Fundación sin ánimo de lucro "Para Bajitos", y con su talento contagia de alegría a los pequeños de casa. Nos conocimos en Cuba y lo primero que me llamó la atención fue su sonrisa.

Durante la cuarentena ha tenido tiempo para darse cuenta de que desconocía algunas cosas de su hijo “por aquello de que uno trabaja mucho en esta ciudad”. Además, constató que “tenía al alcance de mi mano mucho contenido que podía compartir a través de mi fundación”.

Gracias a este proyecto que le “apasiona muchísimo”, ha logrado vencer la ansiedad de los primeros días del confinamiento. Al compartir todo aquello que le quedaba pendiente con su hijo, notó que “también estoy ayudando a otras madres a manejar situaciones similares con sus pequeños”.

“Adapté mis clases para que pudieran funcionar online y ahora tengo alumnos de todas partes del mundo, y un aula virtual que adoro. Ellos y sus padres están felices, y yo mucho más”, relató.

Es por eso que aconseja “a los que lean este artículo, que el primer paso es aceptar que estamos en un proceso de cambio. No te resistas, escoge un tiempo de duelo, sufre, llora, y después termina con eso, revierte la situación. Ponte un plan diario, levántate y haz algo por ti y por lo que desearías mejorar, porque aun en situaciones desesperadas, pueden ocurrir cosas maravillosas”.

collage Lena cortesia Lena.jpg Lena divide su tiempo entre su negocio online como coach de nutrición y ejercicios, y los cuidados de su pequeña Elena. Cortesía/Lena

Lena es cubana, emprendedora y coach de nutrición. Vive en Miami y dio a luz a principios de abril, en medio de la pandemia. Su madre no pudo venir a Miami desde España y sus familiares sólo han visto a la pequeña Elena a través de una pantalla.

Después de que cerraran varios centros de acceso público en Miami Beach, donde trabajaba, Lena se enfocó en proteger a su pequeña en las semanas finales de su embarazo. Pero las limitaciones de movimiento no le impiden seguir trabajando. Como emprendedora y coach de nutrición, aprovecha el tiempo en casa y la libertad que le ofrece su negocio para trabajar en línea.

Con un móvil o una laptop, Lena les da “la oportunidad a las mujeres que puedan trabajar desde la casa y tener su propio negocio”, ofrece consejos de alimentación y de vida saludable, sobre todo en una cuarentena que muchas veces nos provoca ansiedad y “abrir demasiado el refrigerador”.

Admite que “ha sido duro, porque el posparto es complicado, con las hormonas, estoy prácticamente toda la semana llorando”, pero luego aprovecha el tiempo para “vivir el momento con mi hija, disfrutarla cada día y estar con ella y con Enrique”.

“Trato de no pensar en lo que hay afuera y hacer ejercicios, ver cosas positivas. Es cuestión de actitud”, explicó.

collage jessica.jpg Jessica se refugia en la creatividad y en su familia durante esta cuarentena. Cortesía/Jessica

Jessica lleva unos cinco años en este país. Además de su talento como actriz, esta cubana es una amante de la fotografía. Aunque la cuarentena no cambió la rutina con su hijo, “porque ya pasaba tiempo con él, gracias a Dios”, se enfocó más “en el plano de la prosperidad”.

Y es que Jessica tiene mucha energía, no solo para inventarse nuevos proyectos, sino para poner en cada uno algo de creatividad. “No he dejado de estudiar y no he dejado de maquinar todas las maneras posibles de mantenerme activa y estable a pesar de los tiempos que se viven”, afirmó esta joven madre.

“La cuarentena más que angustiarme ha multiplicado mi actitud”.

yenni mujeres.JPG Yenni agradece que ahora tiene más tiempo para estar junto a su hija. Cortesía/Yenni

Yenni es ingeniera industrial, cubana, y vive en Miami hace alrededor de siete años. Trabaja como analista financiera y, como muchos, ahora lo hace de manera remota.

“Cuando comenzamos a trabajar desde la casa fue un desastre porque tenía una rutina perfecta”, contó. “Fue difícil, porque mi prioridad era la niña, entonces los emails no podían responderse tan rápidamente”.

Para Yenni, lo positivo de esta triste realidad es que “estoy todo el tiempo con mi hija, que está extremadamente cariñosa por compartir más conmigo. Me puedo levantar y tomar mi café en el escritorio con la niña al lado”.

Asimismo, explica que comenzó “un negocio de network marketing, para ayudar a otras mujeres a ganar ingresos desde su casa. Es para tener un plan B en caso de que lo necesite”.

collage cecilia mujeres cuarentena .jpg Cecilia se enfoca en su pintura para mirar hacia adentro durante esta cuarentena. Cortesía/Cecilia

Cecilia es una artista plástica puertorriqueña que vive en Miami desde que era niña. El arte, dijo, le ayuda “a crecer espiritualmente, a recordarme que le sirvo a Dios y al mundo contribuyendo con algo de mí”.

Por estos días, la pintora aprovecha el tiempo y se concentra en profundizar en su línea temática: el ser y la búsqueda interior, “mi sufrimiento y mi alegría”. De ahí que el autorretrato sea una de sus áreas principales, pues es “un modo de introspección que las personas pueden utilizar para analizar sus retos y sus triunfos diarios”.

Cecilia se transforma en óleo y usa su propia figura “como musa y metáfora”. Obra y artista se unen en su discurso. Ya lo decía Frida Kahlo: “Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco”.

Y quizás ese gesto tan sencillo de mirar hacia adentro, muchas veces solapado por una vida agitada, sea provechoso para llevarnos alguna lección de este camino. Aunque sea una.

@GrethelDelgado_