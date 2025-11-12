miércoles 12  de  noviembre 2025
Israel pone plazo al régimen de Irán, afirma que su caída será antes de 2029

El 12 de junio, Jerusalén ejecutó una ofensiva contra objetivos vinculados al liderazgo militar iraní, a su programa nuclear y a capacidades de misiles

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

@netanyahu / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un alto funcionario israelí no identificado planteó la necesidad de que Israel fije como objetivo el derrocamiento del régimen iraní antes de la culminación del mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

En declaraciones a la emisora KAN, el vocero señaló que Irán trabaja para recomponer sus reservas de misiles. Jerusalén sigue esta evolución en un contexto de preparativos para una nueva confrontación que fuentes consideran probable a corto plazo, reseña el portal web israelnoticias.

Según una fuente de seguridad citada por el Canal 13, si se produce una nueva ronda, Israel responderá con mayor agresividad que en ocasiones anteriores. El Estado hebreo se prepara para combates que podrían extenderse más allá de los 12 días registrados en junio.

Medios israelíes indicaron esa misma noche que la directriz de acelerar la presión estratégica sobre Teherán se coordina con planes de contingencia ante la posibilidad de que el frente se reabra en el corto plazo.

Medios israelíes, citando al New York Times, reportaron que Irán ha incrementado la producción de misiles balísticos "día y noche". El objetivo es disponer de salvas con capacidad de lanzar 2.000 proyectiles de forma simultánea, frente al patrón de 500 lanzamientos en 12 días observado en junio. Ali Vaez, del International Crisis Group, señaló que las fábricas operan de modo continuado, y los planificadores en Teherán consideran otra contienda como un escenario probable.

El antecedente inmediato fue el 12 de junio, cuando Israel ejecutó una ofensiva contra objetivos vinculados al liderazgo militar iraní, a su programa nuclear y a capacidades de misiles. Informes describieron impactos en instalaciones, incluido el complejo de Natanz, y ataques selectivos que causaron la muerte de mandos de la Guardia Revolucionaria y de científicos. Portavoces israelíes indicaron que la ofensiva buscaba impedir avances nucleares considerados inaceptables.

