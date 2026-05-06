miércoles 6  de  mayo 2026
EEUU

ICE desiste del entrenamiento acelerado para sus agentes migratorios y crea un nuevo plan

El DHS elevó el número de contrataciones de agentes de ICE gracias a los fondos provenientes del paquete legislativo impulsado por el presidente Trump en 2025

Agentes del Departamento de Seguridad Interna en Minnesota.

Agentes del Departamento de Seguridad Interna en Minnesota.

OCTAVIO JONES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desistió del programa de capacitación acelerada para sus nuevos agentes, emprendido el año pasado para impulsar la campaña de deportaciones masivas prometidas por el presidente Donald Trump, según informó el medio Politico.

Dos funcionarios de la Administración Trump confirmaron al medio especializado que ICE ha retrocedido en el entrenamiento expedito de los agentes recién incorporados y, además, planea enviar a agentes veteranos al terreno para brindar instrucción adicional a aquellos contratados bajo el programa de vía rápida.

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El Departamento de Seguridad Interna (DHS) elevó el número de contrataciones de agentes de ICE gracias a los fondos provenientes del paquete legislativo impulsado por el presidente Trump en 2025.

Nuevo plan

El DHS, que supervisa al ICE, ha estado bajo el escrutinio tras las denuncias de uso de fuerza excesiva en los operativos tras agresiones de manifestantes demócratas. Las agresiones contra los agentes han desencadenado varios tiroteos y la muerte de dos estadounidenses a manos de los agentes migratorios durante las protestas contra los operativos. Una de los fallecidos es una mujer que bloqueaba el paso de los agentes e intentó atropellar a un agente migratorio que disparó contra la agresora.

El nuevo plan aún se está ultimando, según reportó Político.

Según el senador demócrata Richard Blumenthal, junto a otros congresistas de su partido, ha denunciado que ICE ha recortado y acelerado el entrenamiento debido a su afán de cumplir con las metas impuestas por la Casa Blanca.

La capacitación básica se habría reducido hasta 72 días, en contraste al entrenamiento que recibían los reclutas antes del verano pasado.

La agencia también está trabajando para revisar y reforzar de manera integral sus protocolos de capacitación para la división de Operaciones de Cumplimiento y Remoción (ERO) de ICE —la rama de la agencia responsable de arrestar, detener y deportar a inmigrantes no autorizados—, agregó una de las fuentes al medio político.

FUENTE: Con información de EFE

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