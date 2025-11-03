Nueva York elige este martes a su alcalde, ¿quiénes son los candidatos con más aceptación?

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, asiste a la Ceremonia Anual de Conmemoración del 11-S en el Memorial y Museo Nacional del 11-S el 11 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

NUEVA YORK .- En medio de una tensa movilización, Nueva York se dispone este 4 de noviembre a escoger en elecciones al nuevo alcalde que sucederá al demócrata Eric Adam, y tres de los candidatos con proyectos distintos tienen hasta ahora la mayor aceptación entre los votantes.

Estos son el demócrata propalestino Zohran Mamdani, quien aparece con la mayor popularidad, según encuestas; el exgobernador de la ciudad y demócrata Andrew Cuomo, quien se presenta como independiente; y el republicano Curtis Sliwa.

Los resultados que se obtengan de la votación de 5 millones de electores serán los definitivos, luego de la elección anticipada que se realizó entre el 25 y 26 de octubre y que registró una participación récord para escoger a quien dirigirá la ciudad más poblada de EEUU con 8,5 millones de habitantes.

Según los reportes, en esta primera fase de la elección fueron emitidas 400,000 boletas en seis días, cuatro veces más que en el mismo período en 2021, según la Comisión Electoral.

Adam, alcalde saliente, renunció a postularse para un segundo mandato a fines de septiembre, tras conocer los datos negativos de la encuestas que lo ubicaron por debajo del 10%, en medio de acusaciones de corrupción y soborno, informaron agencias.

Candidatos favoritos a alcalde

Entre los cinco aspirantes a gobernar Nueva York, el demócrata “progresista” y propalestino, Zohran Mamdani, se presenta como el favorito en la elección de las encuestas —principalmente por los jóvenes— y también el más polémico.

• Zohram Mandani, diputado de 34 años de edad del estado de Nueva York y ugandés de nacimiento y de religión musulmana, era casi desconocido hasta que salió electo en junio pasado impulsado por el ala izquierda del Partido Demócrata, con un programa de corte marcadamente social. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018, aunque vive en EEUU desde los siete años de edad.

En sus mítines ha participado junto a figuras de izquierda como el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, y la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, y ha calificado a Israel de "régimen de apartheid" y descrito la guerra en Gaza como un "genocidio".

• Andrew Cuomo, de 67 años de edad y exgobernador de Nueva York, fue derrotado por Mandani en las primarias demócratas, por lo que se lanzó como independiente y se juega su supervivencia política, tras formar parte del gabinete presidencial de Bill Clinton y de ser centro de acusaciones por acoso sexual, una situación que lo obligó a renunciar a su mandato de la ciudad en 2021.

Cuomo ha ofrecido seguridad pública, con 5,000 oficiales más para la Policía de Nueva York y tomar medidas enérgicas contra los delitos de bicicletas eléctricas. Para diferenciarse de su más importante rival, acusó a Mamdani de “simpatizante terrorista”, a finales de octubre.

Otros aspirantes en Nueva York

• Curtis Sliwa, republicano de 71 años de edad y llamado el "boina roja", es defensor de la protección de animales y fundador del grupo de patrullas ciudadanas denominado los Ángeles Guardianes, creado en la década de 1970. Ha sido cuestionado debido a que se negó a ceder el paso a Cuomo, a pesar de tener pocas posibilidades de ganar.

En 2021 se enfrentó a Adams en las elecciones que perdió, pero sigue luchando por ampliar su electorado conservador, según los reportes.

Los otros dos candidatos son Irene Estrada, una pastora cristiana de 66 años de edad y del Bronx nominada por el Partido Conservador; y Joseph Hernández, de 53 años de edad y empresario de origen cubano, que encabeza el micropartido Calidad de Vida.

FUENTE: Con información France24; Redacción DLA