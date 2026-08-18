Sheinbaum niega investigación a hijo de López Obrador por contrabando tras revocación de visa de EEUU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izq.), estrecha la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 3 de septiembre de 2025. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el 3 de septiembre de 2025, un día después de que Estados Unidos intensificara drásticamente la presión sobre los cárteles con lo que, según informó, fue un ataque selectivo cerca de Venezuela.

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este martes que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), haya estado bajo la mira de las autoridades por contrabando de combustibles y salió en defensa del vástago de su padrino político luego que EEUU anunció el retiro de la visa.

La mandataria izquierdista dijo que "exige" a Estados Unidos que presente las pruebas si pretende vincular la revocación de su visa a algún delito.

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“No estuvo y, como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista este es un asunto político”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre versiones que relacionan al hijo del exmandatario con una red de “huachicol fiscal”, como se conoce en México al contrabando de combustibles para evadir impuestos.

Sheinbaum acusó al Gobierno de Estados Unidos de incurrir en una forma de “injerencia” política tras la cancelación de la visa de López Beltrán, una decisión que atribuyó a motivos “esencialmente” políticos, según su opinión.

“Entonces, ¿hay algún delito? Que se muestre el delito (...) tiene que haber pruebas, siempre tiene que haber pruebas. Porque si no es un asunto de injerencia”, afirmó en relación a la decisión del retiro de la visa a López Beltrán.

EEUU responde: "La visa es un privilegio"

La embajada de Estados Unidos en México señaló que su gobierno "cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular".

"Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio, no un derecho", apuntó la representación diplomática en un mensaje en redes sociales.

El mensaje fue acompañado de un video publicado el pasado 16 de febrero en el que aparece el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

"Lo he dicho repetidamente. No sé por qué es tan difícil para algunos comprenderlo. Nadie tiene derecho a una visa. Si entra a nuestro país como visitante y realiza actividades contra los intereses nacionales de Estados Unidos, le quitaremos su visa", expresó Rubio.

Oposición pide investigación

La postura de Sheinbaum se da después de que la dirigencia del opositor Partido Acción Nacional (PAN) exigiera investigar a López Beltrán por presuntos nexos con redes de contrabando de combustible, tras conocerse la revocación de su visa estadounidense.

“Si hay un delito que perseguir, hay mecanismos para que nos den la información”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

La gobernante sostuvo que la retirada de una visa es una decisión exclusiva de Washington, pero advirtió que cualquier señalamiento penal debe estar sustentado en evidencias.

Sheinbaum consideró que la decisión estadounidense tiene "motivaciones políticas" y acusó a sectores del Gobierno de Estados Unidos de utilizar este tipo de medidas contra el proyecto político que representa.

Según la gobernante mexicana, Estados Unidos “siempre busca que México se convierta en un tema para su elección”, pretendiendo vincular el escándalo que involucra al hijo de su mentor político con los comicios de noviembre en ese país, aunque descartó que la controversia implique una ruptura en las relaciones bilaterales.

La mandataria también acusó a la oposición mexicana de utilizar la polémica para atacar a su Gobierno porque, afirmó, “como la oposición no tiene proyecto de nación, utiliza esto para atacar”.

Sheinbaum defendió las acciones emprendidas contra el contrabando de combustibles y aseguró que este delito "disminuyó muchísimo" gracias, entre otras medidas, a un mayor control de las aduanas, sin presentar datos de sus afirmaciones.

FUENTE: Con información de EFE