Renuncia jefe de prisiones de Tennessee que supervisó ejecución fallida de la primera mujer en 200 años

Esta fotografía facilitada el 12 de enero de 2023 por el Departamento Correccional de Tennessee muestra a Christa Pike, una asesina estadounidense condenada

WASHINGTON.- El comisario del Departamento Correccional del estado de Tennessee, Frank Strada, dimitió este sábado luego de la ejecución fallida por inyección letal de Christa Pike, la primera mujer que iba a ser ejecutada en el estado en más de 200 años.

En un comunicado, Strada señaló que tomó la decisión porque considera que es lo mejor para el estado después de que el miércoles por la noche Pike sobreviviera a dos inyecciones letales, esto en medio un proceso que su abogado describió como "tortuoso".

EEUU Corte Suprema autoriza la primera ejecución en 200 años de una mujer en Tennessee

Esta es la segunda vez este año que Tennessee intenta ejecutar a un reo del corredor de la muerte sin éxito y sin muestras claras de dolor extremo.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, había agradecido a Strada "su disposición a anteponer los intereses de los habitantes de Tennessee en este momento tan difícil".

"Sigo creyendo que el Departamento (de Correccionales) cumplió con sus responsabilidades de acuerdo con el protocolo establecido", indicó el gobernador.

Lee, quien rechazó un pedido de clemencia para Pike, suspendió las ejecuciones hasta finales de año mientras se revisan los protocolos.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, exhortó el jueves al estado de Tennessee a no repetir el intento de ejecución de la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales.

"El caso de Christa Pike deja al descubierto múltiples razones por las que debería abolirse la pena de muerte", señaló la oficina del Alto Comisionado en X.

Estado crítico

Christa Pike está ingresada en un hospital en estado crítico y con respiración asistida, mientras inició una investigación independiente sobre cómo se llevó a cabo el proceso de ejecución de la pena de muerte de la reclusa.

La mujer, de 50 años, llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada en 1996 el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemme, y se iba a convertir en la primera ejecutada desde 1819.

El personal médico trabaja ahora para salvar su vida y purgar de su organismo el pentobarbital, un fármaco altamente alcalino y cáustico que actúa como quemadura química al filtrarse en los tejidos.

Según documentos legales, el equipo penitenciario empleó al menos siete agujas para intentar canalizar el cocktail letal, llegando a doblarse una de ellas en un ángulo de 90 grados al retirarla.

En medio del dolor, Pike intentó indicar a los funcionarios dónde colocar las agujas, se la escuchó sollozar y jadear. La mujer llegó a exclamar textualmente: "Siento que el brazo me va a reventar" y a preguntar: "¿Esto pasa así?".

FUENTE: Con información de EFE/AFP