Canciller mexicano inaugura IX Congreso de CEAPI y destaca relación con "todos los países de la UE"

La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova, el canciller mexicano, Roberto Velasco, y la presidenta Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, durante la inauguración del IX Congreso Iberoamericano en Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO.- En un contexto en el que las grandes decisiones empresariales marcan el ritmo del desarrollo económico en Iberoamérica, los principales líderes de la región se dan cita en Ciudad de México para debatir sobre visión estratégica, inversión y creación de valor a largo plazo entre Europa y América Latina. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, inauguró el lunes el IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), bajo el lema “La Fuerza de Iberoamérica”.

Este evento reúne a 550 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de la región del 25 al 27 de mayo.

"En México estamos en un momento auténticamente iberoamericano. Hace apenas unas semanas la presidenta Claudia Sheimbaum estuvo en Barcelona con el presidente Pedro Sánchez y varios de sus homólogos de la región iberoamericana, donde tuvieron una conversación extraordinaria sobre la democracia en nuestra región”, expresó el canciller.

Velasco también se refirió a“los esfuerzos de España por tener un acercamiento con México, después de nuestra historia. Nos sentimos muy orgullosos y con un cariño fraterno al centro de esta relación iberoamericana. Nos sentimos en un momento espléndido de nuestra relación con todos los países de la Unión Europea (UE) y es mucho lo que podemos hacer de aquí en adelante. Sobre todo, a partir de hoy, con esta reunión de grandes representantes empresariales”.

De parte de la presidenta de México, el canciller Velasco expresó: "Esperamos que nazcan de este congreso conversaciones productivas y que sean de gran utilidad para la región Iberoamericana”.

La presidenta del CEAPI, Núria Vilanova, dio la bienvenida al encuentro señalando que “el futuro de Iberoamérica no depende de una sola institución, de un solo Gobierno, de una sola empresa ni de una sola generación. Depende de nuestra capacidad de reconocernos como personas, empresas y países. De escucharnos. De actuar juntos”.

Vilanova insistió en que el CEAPI tiene tres objetivos: "Ser conscientes de que somos una realidad, que Iberoamérica existe; trabajar por la inversión, y creer en la inversión porque pensamos que es la mejor manera de conseguir el impacto social, que es otra de nuestras grandes obsesiones.

Dijo que el lema del congreso es “La Fuerza de Iberoamérica”, porque creen que Iberoamérica, "en este contexto convulso, solo tiene oportunidades. Es el momento de creérselo y de aprovecharlo”.

La fuerza de Iberoamérica

Tras la inauguración, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ofreció el keynote “UE Latam: una alianza para equilibrar el mundo”, en el que destacó que en CEAPI se hace posible la construcción de un diálogo.

"Están impulsando y tratando de explotar al máximo la fuerza de Iberoamérica, y esto es fundamental en el momento que estamos viviendo, complejo y de cambios pero, también de oportunidades", indicó.

Calviño dijo que la UE y México renovaron su alianza estratégica, demostrando que México es un socio extraordinario.

"Desde el Banco Europeo de Inversiones defendemos que el sector público tiene que dotar de inversiones ancla para asegurar el crecimiento. Necesitamos confianza, y la relación entre Latinoamérica y la UE está cargada de confianza, de oportunidades, pero también de realidades. Ahora toca trabajar juntos en ese futuro que tenemos por delante. Apostar por América Latina es una apuesta ganadora”, añadió.

Este martes, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de la presidenta Claudia Sheinbaum, invitó a que los empresarios inviertan en México. El objetivo: que el país se sitúe “entre las diez economías más fuertes del mundo y gracias a eso se reduzca la pobreza y la desigualdad. El mensaje es dar la bienvenida a un país que quiere trabajar y quiere inversiones, que tiene infraestructuras, posición geográfica, capital humano bien formado y tiene muchas ganas de salir adelante y hacer las cosas mejor de la mano de todos ustedes”.

Pugna EEUU-China

La jornada de este martes también contó además con una ponencia magistral del expresidente del Gobierno de España José María Aznar, quien abordó las claves de la geoestrategia actual.

Destacó que “hay dos grandes tendencias que marcan nuestro mundo en la actualidad, la revolución tecnológica y la pugna geopolítica entre EEUU y China. Vivimos el regreso de la historia. La historia ha vuelto a diferencia de lo que dijo Fukuyama. La historia no es que haya vuelto es que nunca se fue. Vivimos en un mundo multipolar que incrementa los riesgos por la competencia entre poderes y la revolución tecnológica. De ese equilibrio de poder actual saldrán vencedores y derrotados y hay que estar muy atentos para no ser de los segundos. En este contexto, han aumentado los fenómenos populistas".

Aznar también sostuvo que hoy el populismo se ha extendido por el mundo y la democracia liberal está siendo cuestionada interna y externamente.

"Al interior, por los populismos y externamente por los gobiernos autocráticos. Los populismos, sean de izquierda o de derechas, son iguales: son detestable y aspiran a acabar con las libertades de los sistemas liberal-democráticos. El populismo es un riesgo para las democracias y las libertades. Las democracias son frágiles, pero no débiles. Y cuando las democracias han sido desafiadas, han vencido porque su fortaleza interna, basada en la defensa de la libertad, es superior a las dictaduras. Las democracias liberales no están condenadas a desaparecer, pero hay que cuidarlas. Si hay ciudadanos responsables, las democracias triunfarán”, explicó.

FUENTE: Con información del CEAPI