Hijo de Maduro brinda su "apoyo incondicional" a Delcy Rodríguez

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro , dio su "apoyo incondicional" a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo (...) La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", exclamó Maduro Guerra durante la instalación de un nuevo periodo del Parlamento dominado por el madurismo.

La nueva Asamblea Nacional cuenta con mayoría absoluta del chavismo: 256 de 285 diputados.

El dictador Nicolás Maduro compareció ante un juez de Nueva York el lunes al mediodía, declarandose inocente de los cargos que se le imputan.

”Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, dijo.

Acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y de terrorismo, el tirano, capturado en Caracas el sábado 3 de enero mediante un operativo estadounidense, compareció ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.

Maduro está acusado junto a su esposa, Cilia Flores, también capturada, su hijo y tres personas más. Está imputado con cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Maduro enfrenta los mismos cargos que en una acusación anterior presentada contra él en el tribunal federal de Manhattan en 2020, durante la primera presidencia de Trump. La nueva acusación desclasificada el sábado, que añade cargos contra Flores, fue presentada bajo sello en el Distrito Sur de Nueva York justo antes de Navidad.

