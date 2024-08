Parole humanitario: fraude masivo que se convirtió en una vía de tráfico humano

El gobierno de Biden siempre dijo que el programa estaba sometido a un riguroso escrutinio para garantizar su transparencia y legitimidad. Pero los hechos han demostrado lo contrario, básicamente podía migrar quien tenía un patrocinador en Estados Unidos, o quien podía pagar miles de dólares. Las solicitudes, que se presentaron electrónicamente, no fueron evaluadas por expertos, sino que eran revisadas por personal que simplemente consideraba que la solicitud era suficiente.

El programa consistía en hacer una solicitud en línea a través del Formulario I-134A, con patrocinadores financieros en los Estados Unidos y viajar en avión por su cuenta. Se trata de una política importante del gobierno demócrata para generar o ampliar vías para el ingreso legal al país. Más de medio millón de ciudadanos de esos países se encuentran en territorio estadounidense, muchos por la vía del fraude.

A través del programa creado por Biden y Harris entraron a Estados Unidos un total de 494.799 personas entre octubre de 2022 y marzo de 2024. USCIS recibió, hasta el 17 de abril de 2024, un total de 2,622,076 solicitudes. Cerca de 529.000 habían sido aprobadas en esa fecha y alrededor de 118.000 fueron denegadas. La cifra de aprobaciones e ingresos hasta el mes de julio, fecha en que fue anunciada la "suspensión temporal" tras conocerse el masivo fraude, se desconoce.

El informe, obtenido de manera exclusiva por FAIR, detalla los alarmantes resultados de una revisión interna que realizó USCIS a miles de solicitudes de patrocinadores para el programa destinado a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, con el propósito de “identificar patrones, tendencias y posibles indicadores de fraude". El documento interno que no había sido divulgado sugiere un fraude masivo en el proceso de solicitud y, específicamente, información fraudulenta utilizada en miles de formularios I-134A, la documentación que un patrocinador presenta ante el USCIS para cada extranjero.

El informe del programa "parole humanitario", que hasta hace unos días permitió la entrada de 30.000 inmigrantes por mes durante más de un año y medio, encontró que miles de patrocinadores de los migrantes enumeraban falsos números de Seguro Social y también números de teléfono falsos, incluidos en algunos casos aquellos que pertenecían a personas que estaban muertas. Muchas solicitudes incluían una misma dirección física.

Según la organización, el DHS estaba aprobando los ingresos de miles de inmigrantes sin verificar la información proporcionada por los patrocinadores. El informe revela que muchos patrocinadores enumeraban las mismas direcciones (físicas). "Se incluyeron alrededor de 100 direcciones en más de 19.000 formularios", señala una publicación de FAIR. Muchas de las solicitudes provenían de la misma dirección IP (una designación numérica que identifica su ubicación en Internet). Uno de los ejemplos, es el de una dirección IP en Tijuana, México, que se utilizó 1.328 veces.

Otro de los hallazgos del mega fraude es que las solicitudes fueron llenadas con la misma información como respuestas. "En algunos casos, más de 10.000 solicitantes utilizaron las mismas respuestas" para llenar el Formulario I-134A. FAIR afirma que el informe descubrió, entre otras cosas, que 3.218 patrocinadores eran responsables de más de 100.000 solicitudes y que 24 de los 1.000 números de Seguro Social más utilizados por los patrocinadores corresponden a personas fallecidas.

El exdirector de USCIS, Emilio González, dijo que el programa del parole humanitario es una equivocación política de la administración Biden-Harris, cuyo fin fue quitar la presión que tenía ante el caos migratorio en la frontera sur.

La crisis se generó tras la política de flexibilización en el tema migratorio con la llegada de Biden y Harris a la Casa Blanca en enero de 2021.

La vicepresidenta Kamala Harris arriba a un centro de detención de migrantes en Texas en junio de 2021, el único viaje que ha realizado desde que fue designada para resolver el caos migratorio.

Harris fue designada para resolver la crisis que habían creado; pero, lejos de solucionarla, aumentó. Fue en octubre de 2022, que Biden ordenó la entrada de miles de venezolanos utilizando como herramienta el "parole humanitario" debido a la crisis política que afecta a esa nación, luego le siguieron Cuba, Nicaragua y Haití a partir de enero de 2023.

González califica la medida como una equivocación política, porque el parole ha sido una herramienta que tradicionalmente fue empleada para fines realmente humanitarios, no para promover una masiva migración.

"Esto comenzó como una equivocación política. La administración de Joe Biden y Kamala Harris estaban recibiendo tanta presión política y muchas críticas dentro y fuera del gobierno que sintieron que se tenía que hacer algo, esto del parole humanitario es un invento", apuntó el experto en temas de migración.

Distorsión

El exdirector de USCIS explicó que el parole humanitario tradicionalmente se ha empleado de forma muy limitada. "Cuando fui director de Inmigración, si lo use cinco o seis veces fue mucho, porque es para casos excepcionales, es decir, para niños enfermos, personas de la tercera edad enfermas y que necesitan atención especializada que no tienen en su país. Entonces, esta administración, para quitarse la crítica del desastre que tenían en la frontera, decidieron inventar este programa donde se puede solicitar una visa utilizando una aplicación en línea, y eso nunca se hace porque una persona debe ser entrevistada, debe tener la documentación requerida y, por lo menos, se debe saber quién es, si de verdad la que está solicitando es quien realmente dice ser. Son cosas básicas y cuando lo estás usando en una forma masiva pierdes el control, es lo que pasó".

"Perdió el control y en seguida, lo que antes era de verdad un proceso humanitario, se volvió un proceso político y después en un negocio para hacer dinero, y entonces las personas empezaron a pagar para conseguir patrocinadores y ahí se le fue la mano y la verdad que no pudieron controlar ese tipo de fraude. La administración Biden-Harris trató de esconderlo, pero no controlarlo, y por fin fue cuando un grupo descubrió lo que estaba sucediendo y tuvieron que admitirlo", acotó.

Migrantes que cruzaron el río Bravo (o Grande) y entraron sin autorización a Estados Unidos desde México forman una fila para ser procesados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el 23 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas.

Seguridad nacional

"Sí, es un problema de seguridad nacional", advierte el exdirector de USCIS. "Al no conocer al solicitante, al no saber quién es la persona y al no saber quién es el patrocinador, porque no es lo mismo que una persona solicite a su hermana y se responsabilice en hacerse cargo de ella, pero cuando una persona anónima dice que se hace cargo (del migrante) y lo dejan entrar, después esa persona entra y se desaparece y nadie encuentra quién es el patrocinador; esto lo vimos, por ejemplo, en muchos de los casos criminales en Nueva York, donde hay inmigrantes que han cometido crímenes en New York y resulta que el patrocinador está a lo mejor en Atlanta; y entonces la pregunta es qué hacen en Nueva York y por qué hacen ese tipo de cosas".

El exdirector de USCIS califica el programa como un desastre, algo que asegura "se veía venir desde el principio, como se le va a dar entrada a una persona que normalmente es inadmisible y de repente no sabes cómo luce, no sabes quién es, quién lo va a apoyar en Estados Unidos, todo es un desastre".

Qué va a pasar

Para González, es poco probable que el programa de parole humanitario sea reactivado en los próximos meses debido a la proximidad de las elecciones presidenciales, un tema que salpica directamente a la administración demócrata, cuya vicepresidenta, Kamala Harris, la encargada del tema migratorio, busca la presidencia.

"Obviamente se va a investigar, pero creo que donde estamos ahora en esta etapa del año político que tenemos, no creo que esto va a empezar pronto, creo que si esta administración de repente mañana dice que ya resolvió todos los problemas y anuncian el retorno del programa, creo que el costo político sería bárbaro y no lo quieren pagar. Ahora las personas que ya tienen autorización tengo entendido que son las que pueden viajar, las que no tienen esa autorización son las que tienen suspendido el proceso".

Me ha llegado información personal, inclusive de Nicaragua, de que les están cobrando 5.000 dólares para buscar patrocinadores y aunque no te acepten, pierdes el dinero y así han estafado a un montón de gente y eso es lo que quieren evitar, pero ya te digo que esto pasó de buenas intenciones y de una solución política a un negocio de tráfico de personas.

El DHS congeló temporalmente el programa para nuevos beneficiarios mientras hace una revisión de las solicitudes de patrocinadores. Las autoridades dijeron que reiniciarán el proceso lo antes posible, con los aseguramientos adecuados.

El abogado de Inmigración, Willy Allen, tampoco ve un panorama alentador para la restauración del programa. El experto dijo a Martí Noticias que el descubrimiento de fraude en numerosas aplicaciones llevó el asunto a un plano político complicado, donde incluso podría reabrirse el caso judicial sobre el Parole Humanitario, que no tuvo un fallo favorable en la Corte. En marzo, el juez federal Drew Tipton decidió mantener el programa a pesar de una demanda presentada por 21 estados que acusaban al DHS y a su titular, Alejandro Mayorkas, de violar la ley federal de inmigración.

Y es que la demanda señalaba que los estados enfrentaban daños sustanciales e irreparables debido al abuso de la autoridad de libertad condicional del Departamento, permitiendo la entrada de cientos de miles de extranjeros adicionales a sus territorios.

Migrantes - frontera sur EEUU Captura de pantalla tomada de la organización FAIRInmigration. Captura de pantalla/fair.org/@FAIRImmigration/Kenric blog

La frontera

Ante la proximidad de las elecciones, la administración Biden-Harris ha impuesto restricciones en la frontera para evitar pagar el costo político por el ingreso de más de 10 millones de inmigrantes indocumentados en los últimos cuatro años. El gobierno asegura que desde mayo se registra una reducción en los cruces ilegales, dándole crédito a la "efectividad" de sus programas de inmigración.

González sostiene que el gobierno miente. "No, eso es mentira, lo que han hecho es ocultar y cambiar los números porque todas esas personas que normalmente iban a cruzar de una forma ilegal ahora tienen una visa con su App, entonces estamos hablando de cientos de miles de personas que no están amontonadas en la frontera listos para cruzar. Cuando te dicen que este programa es tan exitoso que mira cómo han parado los cruces en la frontera, es que han legalizado gente que no se deben legalizar para ayudarlos a entrar al país. Esto es cuestión de 'humo y de todo tipo de magia', la migración no ha parado absolutamente en nada. Ahora solo, en vez de cruzar la frontera y afectar a los estados fronterizos, es al país entero porque las personas están viajando a Boston, Chicago, Los Ángeles y otros lugares, apuntó el experto.

Y es que las rutas de tráfico humano a través del Darién y Nicaragua no han detenido el flujo de migrantes que cruzan con destino a Estados Unidos.

La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), de octubre de 2023 a junio registra un total de 2,427,601 encuentros de inmigrantes indocumentados a nivel nacional; de ellos, 1,821,652 corresponden a cruces ilegales en la frontera sur con México. Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca en enero de 2021, la CBP registró más de 10 millones de encuentros de migrantes. Mientras 1.9 millones han logrado evadir a las autoridades, una cifra sin precedentes, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza.

Más de 10 millones de encuentros de migrantes reporta la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), desde 2021 con la llegada de Joe Biden y Kamala Harris a la Casa Blanca.

La Casa Blanca también ha creado otros programas para el ingreso de migrantes a través de la aplicación CBP One, el programa Movilidad Segura que tiene oficinas en Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador; y el programa de Reunificación Familiar en varios países, y recientemente aprobó una medida para beneficiar con la residencia a personas indocumentadas que están casadas con estadounidenses.

FAIR exige que Biden y Harris pongan fin de inmediato al parole humanitario por considerarlo ilegal y fraudulento. Asegura que el gobierno ha estado utilizando el programa "para enmascarar el alcance total de la crisis de inmigración ilegal creada por sus políticas".

El exdirector de USCIS, cree que el escándalo de la administración Biden-Harris por el masivo fraude podría terminar en una solución extrema: si gana Trump “esto se acaba". Pero si gana Harris, probablemente van a reiniciar con cambios de seguridad, de identidad, pero "a como está en este momento, no va a ser retomado el parole", subrayó.

Y mientras eso ocurre, la cifra de casos atascados en las Cortes de Inmigración continúa en ascenso. 3.7 millones están a la espera de una resolución, una situación que llevará años en resolverse.

