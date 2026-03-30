Precio del petróleo estadounidense supera los 100 dólares

Los precios del crudo cerraron al alza el lunes, aún impulsados por los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Washington advirtió al régimen terrorista de Irán de tomar la isla de Jark , un punto neurálgico de la industria petrolera iraní.

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Luego de subir hasta los 116,89 dólares al inicio de la jornada, el precio del barril Brent del Mar del Norte para entrega en mayo avanzó un 0,19%, a 112,78 dólares.

El barril estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo, ganó un 3,25%, hasta los 102,88 dólares. Es la primera vez que el WTI cierra por encima de los 100 dólares desde el inicio de la guerra.

"Los acontecimientos geopolíticos continúan acaparando la mayor parte de la atención" de los mercados, según analistas de Briefing.com.

Trump advierte al régimen iraní sobre juego para ganar tiempo

El presidente Donald J. Trump dijo el lunes en sus redes sociales que Estados Unidos mantenía "conversaciones serias con un nuevo régimen, más razonable", para terminar las "operaciones militares en Irán".

Pero en ese mismo mensaje también advirtió a Teherán con destruir por completo la isla de Jark, donde está la principal terminal petrolera iraní, si no se llega pronto a un acuerdo para reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz.

La isla de Jark asegura aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo iraní, según una nota del banco estadounidense JP Morgan Chase.

"Si Estados Unidos lanzara una invasión terrestre en Irán" o "si Teherán intensificara sus ataques de represalia contra infraestructura energética o cerrara por completo el estrecho, las previsiones de un barril mucho más caro dejaría de ser una hipótesis", señaló Tamas Vargas, analista de PVM Energy.

Las cotizaciones del oro negro han subido un 30% desde el inicio de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero.

FUENTE: Con información de AFP.