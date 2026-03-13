Polly De Windt: una mujer que abre puertas, crea hogares y cumple sueños

MIAMI .- “Hubo un momento en el que entendí que liderar no significaba pedir permiso ni esperar validación”. Así describió Polly De Windt el punto de inflexión en su vida en el que entendió de qué se trata el liderazgo. Para la experimentada agente de bienes raíces, ser líder no es un título ni una posición, sino una actitud interior.

Como dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS, “al asumir responsabilidades importantes y tomar decisiones complejas, aprendí a confiar plenamente en mi intuición y en mis valores”.

OPINIÓN El éxito de las mujeres y la transformación de las relaciones

Ese pensamiento redefinió su toma de decisiones.

Una visión humana de los negocios

Nacida en Santo Domingo, República Dominicana, De Windt llegó a Estados Unidos a los cinco años. Crecer entre dos culturas le brindó no solo la flexibilidad de quien entiende distintos entornos, sino también el valor de la adaptación y del trabajo constante.

Con más de treinta años de experiencia en bienes raíces, su carrera en el sur de la Florida está respaldada por cifras que hablan por sí solas. Durante su etapa en Arvida Homes, participó en el desarrollo de Weston, una de las comunidades planificadas más reconocidas en el condado Broward. Allí cerró ventas de más de 400 viviendas nuevas, con un volumen cercano a los 100 millones de dólares. Fue reconocida como Salesperson of the Year (vendedora del año) en 2000 y recibió más de quince premios como vendedora del mes, además de mantener altos índices de satisfacción del cliente.

Pero si vamos a la raíz, es necesario precisar que su impulso profesional no partió únicamente de la búsqueda del éxito económico.

Como ella misma indicó, su negocio profesional “nació del deseo de construir estabilidad y éxito en la parte financiera de mi vida, pero también de algo muy íntimo: la necesidad de sentir que podía aportar de manera real a mi familia y acompañar a otras personas en uno de los momentos más importantes de sus vidas, encontrar su hogar. Es el sueño que compartimos muchas mujeres: crecer, generar seguridad y crear oportunidades sin renunciar a nuestra esencia”.

En cada cierre, en cada asesoría, Polly entendía que no estaba vendiendo propiedades, sino acompañando decisiones de vida. Su reputación como profesional se cimentó en esa visión humana del negocio. Para ella, la arquitectura y los planos cobran sentido cuando se convierten en escenarios de historias familiares.

Crear historias y compartir un legado

Mientras se afianzaba en el mercado inmobiliario, nunca dejó de cultivar su misión más íntima. “Nunca dejé de ser Polly en su dimensión más humana”, subrayó, refiriéndose a su papel como madre, abuela y tía, esa “que se sienta a contar cuentos, que preserva el encanto de la niñez y lo transmite a hijos, sobrinos y nietos como un legado silencioso”.

“Para mí, el verdadero logro ha sido construir una vida donde la ambición profesional y la ternura convivan en equilibrio, demostrando que liderar también es cuidar”, añadió.

Esa vocación narrativa dio origen a su faceta como escritora. Inspirada en las historias que compartía con sus nietos, publicó su primer libro infantil, The Story of Trompilinda, en coautoría con Hans Augusto Meijer. Se trata de una obra que celebra la imaginación, la valentía y la capacidad de transformar cualquier lugar en hogar. La autora que guía a niños a través de aventuras es la misma mujer que guía a familias en la búsqueda de su casa ideal.

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El camino no ha estado libre de obstáculos; de ahí que Polly reconozca que “avanzar en medio de la incertidumbre ha sido uno de los mayores desafíos”.

Como destacó, aunque “no siempre hay respuestas claras, la fortaleza está en seguir adelante con determinación, escuchar la intuición y poner límites cuando es necesario. Ese proceso me enseñó a priorizarme sin culpa”.

En un sector tan cambiante como el inmobiliario, y considerando que su vida combina empresa, familia y fe, aprender a establecer límites ha sido parte de su crecimiento como líder.

Con el tiempo, también cambió su manera de entender el éxito: “Antes asociaba el éxito con logros visibles. Hoy lo defino como un privilegio mucho más profundo: tener hijos a los que puedo ver, con quienes mantengo una relación sana, con quienes deseo pasar tiempo… y que ellos también desean pasarlo conmigo, hoy y por el resto de nuestras vidas.”

Para Polly, la realización profesional no se mide solo en cifras, sino en vínculos cotidianos.

Y lo explica con una metáfora: “Si quieres un jardín, hay que sembrar las semillas. Escuchar, estar presente, acompañar y guiar con amor y firmeza para que nuestros hijos se conviertan en adultos íntegros. El verdadero éxito está en tomar hoy las decisiones correctas para que mañana ellos elijan, desde el cariño y no desde la obligación, compartir su vida con nosotros. Porque al final, lo que se siembra con amor, presencia y alegría es exactamente lo que se cosecha”.

En el ámbito profesional, sus decisiones están guiadas por principios firmes: “La integridad, el respeto, la responsabilidad y la coherencia. Creo en cumplir la palabra, actuar con ética y construir relaciones basadas en la confianza y el largo plazo”.

En su filosofía de trabajo hay mucha inspiración: “Creo profundamente en el poder del ejemplo. Me importa mostrar que las mujeres pueden liderar con firmeza y sensibilidad, ocupar espacios de decisión sin renunciar a su esencia y crecer profesionalmente sin perder la empatía”.

El sacrificio ha formado parte del trayecto. “He tenido que renunciar a la comodidad y, muchas veces, al tiempo personal. Pero cada sacrificio ha tenido sentido cuando se hace con propósito y visión”. El sacrificio ha formado parte del trayecto. “He tenido que renunciar a la comodidad y, muchas veces, al tiempo personal. Pero cada sacrificio ha tenido sentido cuando se hace con propósito y visión”.

Cuando habla de sus mayores logros, vuelve a lo esencial: “Mis mayores logros están profundamente ligados a lo personal. Criar hijos que hoy me llenan de orgullo, crecer junto a mi pareja en el matrimonio de 53 años, mi alma gemela, en los momentos buenos y en los no tan buenos, y cultivar la perseverancia como forma de vida han sido pilares fundamentales en mi camino”.

De Windt ha entregado parte de sí misma, literalmente, para ayudar a otros. “Uno de los actos más significativos de mi vida ha sido la donación de un riñón a un hermano ejemplar. Creo que quienes tenemos la oportunidad de ser donantes de órganos recibimos uno de los mayores privilegios: ser canales de nuestro Señor Jesucristo para ofrecer una nueva oportunidad de vida a quienes esperan un trasplante”.

Su idea de legado resume todo lo anterior: “Dejar un legado es abrir caminos, inspirar a otros, especialmente a mujeres, y demostrar que se puede crecer, liderar y amar profundamente sin perder la esencia”.

Y algo que nos hará recordar su historia, como ella afirmó, es la tenacidad “de una mujer que eligió caminar con bondad, fe y sencillez, y que comprendió que su mayor contribución fue aprender a mirar a los demás sin juicio, solo con humanidad”.

Sin duda, Polly De Windt demuestra que las mujeres pueden construir una carrera contundente y al mismo tiempo cultivar la ternura y el amor a la familia.

Su historia nos plantea que el éxito más auténtico es aquel que no nos hace alejarnos de quiénes somos, sino que nos permite florecer en todas nuestras dimensiones.