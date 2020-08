Posible aspirante a fórmula de Biden explica postura hacia Castro

Bass, que representa a California en el Congreso estadounidense, dijo que no estaba al tanto del significado político que la frase tiene en Florida cuando emitió el comunicado en 2016, en el que señaló que la muerte de Castro era “una gran pérdida para el pueblo de Cuba”.

“No lo haría de nuevo”, dijo Bass durante una aparición en el programa “Meet the Press” de la cadena NBC. “Hablé inmediatamente con mis colegas de Florida y me di cuenta de que era algo que simplemente no debí haber dicho”.

Bass es considerada como una de las principales candidatas para ser compañera de fórmula de Joe Biden. Pero recientemente, sus vínculos con Cuba han sido puestos bajo escrutinio debido al efecto que podrían tener en Florida.

La representante dijo que viajó a Cuba para ayudar a construir unas casas en su adolescencia y en sus 20 años. Como miembro del Congreso, ha viajado varias veces al país caribeño para participar en "intercambios culturales" y "estudiar el sistema médico cubano".

“Los cubanos también tienen dos medicamentos, uno para la diabetes, de lo que mi madre falleció, y de cáncer de pulmón, de lo que mi padre falleció, y me gustaría probar esos fármacos en Estados Unidos”, dijo Bass. “Eso no excusa el hecho de que sé que el régimen de Castro ha sido brutal contra su propio pueblo. Sé que allí no hay libertad de prensa, libertad de asociación”, explica con una nueva postura.

Añadió que no se considera una “simpatizante de Castro”. Dijo que sus posturas hacia Cuba se ajustan a las políticas que había durante la presidencia de Barack Obama, que buscó descongelar las relaciones de Estados Unidos con la isla.

Historia pro castrismo

En el historial político de la congresista Bass figura haber formado parte de quienes fundaron la Brigada Venceremos, creada en 1969 por jóvenes estadounidenses que simpatizaban con el sistema sociopolítico impuesto por Fidel Castro en Cuba tras ocupar el poder en 1959, y que hicieron campaña para conseguir el levantamiento del embargo económico aprobado por el Congreso de EEUU para sancionar al régimen comunista cubano.

Bass es una finalista en la lista de candidatos a integrar la fórmula presidencial de Biden. Ese hecho es motivo de preocupación para el senador republicano Marco Rubio, así como para la vicegobernadora de Florida, Jeanette Núñez.

Así lo expresaron en rueda de prensa ofrecida este sábado vía telefónica, cuando manifestaron su adhesión al equipo de campaña del presidente Donald Trump en la cruzada electoral que se libra en el estado de la Florida.

La vicegobernadora Núñez argumentó que “todo lo que hemos visto últimamente (en manifestaciones públicas violentas en varias ciudades del país) atentan contra los valores de la libertad”. En su opinión, “esos acontecimientos nos anticipan cómo el país sería bajo la presidencia de Joe Biden. Y lo digo porque esa es la manera que las revoluciones socialistas y comunistas comenzaron en países prósperos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

Candidatura

Núñez mencionó como Biden presenta a la congresista Karen Bass “como finalista en la lista para su candidatura (para la vicepresidencia), cuando ella fue una de las organizadoras del grupo (pro-Fidel Castro) Brigada Venceremos, en los años 1970”, que mostraba solidaridad y abogaba por el reconocimiento del sistema sociopolítico instaurado en la isla y de conjunto con organizaciones como Pastores por la Paz, hacia campaña para conseguir que EEUU aprobara el levantamiento del embargo económico al régimen cubano.

La vicegobernadora acentuó que Bass ha sido “incapaz de reconocer que miles de cubanos han sufrido horrores del régimen cubano, condiciones inhumanas en cárceles y que miles de presos políticos han sido torturados o fusilados”.

El senador Rubio llamó la atención acerca de lo que calificó como “presiones internas dentro del Partido Demócrata”, respecto a Biden, que lo hacen tener en mente a personas con la trayectoria política de la congresista Bass “demuestra que hay individuos dentro de su propio partido que lo fuerzan a hacer algo así”, apuntó.

Bass, es representante demócrata por el distrito 37 de California.