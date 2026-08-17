lunes 17  de  agosto 2026
MERCADOS

El precio del petróleo sube por las tensiones entre EEUU e Irán

El el precio del barril de crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, ganó un 2,55% y cerró en 84,50 dólares

La refinería de petróleo PEMEX Deer Park en Deer Park, Texas.

La refinería de petróleo PEMEX Deer Park en Deer Park, Texas.

AFP
Por Leonardo Morales

Los precios del petróleo subieron el lunes en reacción a las nuevas señales de tensión entre Washington y Teherán.

De acuerdo con fuentes de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) se desconoce la cifra exacta de la escala de exportaciones de crudo desde el Golfo.

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El precio del barril de crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, ganó un 2,55% hasta 84,50 dólares.

Por su parte, el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, aumentó 2,66% hasta los 90,87 dólares.

El presidente Donald Trump amenazó con atacar Omán si "interfiere" en un acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz. Mascate y Teherán llevan semanas discutiendo sin Washington respecto al estratégico paso marítimo.

El período de negociaciones de 60 días contemplado en el memorándum de entendimiento, para llegar a un acuerdo de paz que el régimen de los ayatolás violó con ataques a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz, ya no tiene validez.

Impacto en el precio de la gasolina

Estas declaraciones preocupan al mercado petrolero. "Han eclipsado en parte las advertencias de la semana pasada sobre la demanda", señala David Morrison, analista de Trade Nation.

Los precios también reaccionan por la incertidumbre sobre las exportaciones desde el Golfo, según expertos.

"Hay (...) un debate sobre si el mercado está subestimando el volumen del petróleo que ha salido del Medio Oriente", señaló Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el lunes que el ejército, mediante sus escoltas, "saca entre 8 y 9 millones de barriles de petróleo al día" del Estrecho de Ormuz.

Un cierre prolongado de esta vía marítima implica que el precio de la gasoliona en EEUU vuelva a desestabilizarse con tendencia al alza.

Según la beligerancia de la llamada Guardia Revolucionaria, el brazo armado del régimen de los ayatolás, ningún acuerdo con EEUU se ve viable. Los radicales islámicos rechazan cualquier pacto con Washington y un tratado entre Omán y los iraníes abrirá un nuevo frente de guerra en el Medio Oriente.

La Casa Blanca ha dicho que no tolerará ni aceptará que estos dos países de la región controlen la vía marítima de libre comercio internacional, por donde transita una quinta parte del combustible y los derivados.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

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