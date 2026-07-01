Exilio venezolano pide a Trump revisar relación con Caracas por su manejo tras terremotos

MIAMI. - Venezolanos en Estados Unidos exigieron este jueves al presidente Donald Trump que cambie su relación con el "gobierno tutelado" de Delcy Rodríguez tras los terremotos en el país suramericano.

Las principales organizaciones de exiliados en Doral, ciudad al sur de Florida que tiene la mayor proporción de venezolanos en EEUU, acusaron a la presidenta interina del país suramericano y a los funcionarios chavistas de entorpecer los esfuerzos civiles de rescate y distribución de ayuda.

"Así que nuestro llamado es para que el Gobierno de Estados Unidos, que hoy se pronunció diciendo que están complacidos con las acciones del gobierno tutelado de Delcy Rodríguez, se pronuncie de manera diferente", declaró Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex).

Villalonga manifestó que "ningún venezolano en este momento puede estar satisfecho" con las declaraciones del Departamento de Estado, que ha anunciado 300 millones de dólares para las organizaciones que llevan suministros esenciales a la primera línea por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace una semana.

El grupo de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) también cuestionó las palabras del encargado de negocios de Washington en Caracas, John Barrett, quien aseguró que existe "mucho compromiso" del Gobierno venezolano y "mucha confianza" de EEUU, en una entrevista a N+ de TelevisaUnivision.

"El presidente de los EEUU y su agregado comercial en Venezuela han dicho que Delcy Rodríguez y que el Gobierno interino tienen la intención de colaborar de hacer las cosas bien, involucrando una fuerza armada, los hechos demuestran que no lo están haciendo bien", sostuvo José Antonio Colina, presidente fundador de Veppex.

Exigen ruptura Trump-Rodríguez

Los venezolanos solicitaron que Trump saque a Rodríguez del Gobierno, con el que ha habido un acercamiento tras la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero en Caracas.

"Presidente, Donald Trump, una vez más, como madre, como venezolana, por favor, ya quitó la cabeza y se lo agradecemos profundamente, pero es hora de quitar el cuerpo, porque usted no ha entendido que el cuerpo sigue allá y que ese cuerpo es el que está destruyendo a mi país", suplicó Villalonga.

La activista pidió al mandatario ver que Rodríguez y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, "están burlándose" del pueblo en Venezuela, donde el "terremoto sepultó la esperanza" de un cambio.

"Por favor, póngale coto a esta situación, como autoridad que entró en ese país y que dijo que iba a gobernar, que usted puede ser el presidente de Venezuela, bueno, este es el momento", manifestó.

Colina también pidió "categóricamente" al presidente y las autoridades estadounidenses que, "para que pueda haber un proceso de reconstrucción en Venezuela", los responsables no pueden ser Rodríguez ni Cabello.

Y defendió el derecho que tiene de volver al país la líder opositora María Corina Machado, quien denunció en Panamá esta semana que el Gobierno de Rodríguez le impidió volver, en medio de reportes de la prensa estadounidense sobre un presunto malestar que causó en la Casa Blanca porque no avala su regreso.

'La asistencia no llega a la gente'

Por su parte, Mayra Marchán, representante de All For Venezuela, uno de los grupos que recopila ayuda para enviar al país, sostuvo que la Guardia Nacional está "decomisando los insumos médicos" y que la asistencia "no le está llegando a la gente".

Por ello, solicitó al Gobierno estadounidense, "que tiene control allá", que "verifique" lo que ocurre con la respuesta al desastre, pues las asociaciones cuestionan que, tras una semana de la catástrofe, el Gobierno solo contabilice 2.295 muertos y 11.267 heridos, sin haber actualizado el número de desaparecidos.

"Las cosas no han cambiado, han empeorado porque la crisis ya existía, la crisis hospitalaria ya existía y con esta situación se ha empeorado. Yo les estoy diciendo, por favor, Gobierno americano, está en terreno, está controlando muchos procesos, nuestra gente está muriendo", manifestó Marchán.

FUENTE: EFE