El petrolero de crudo Idemitsu Maru transita por el Estrecho de Ormuz. Foto de archivo.

Los precios del petróleo cayeron el jueves, impulsados por la expectativa de que los flujos mundiales de crudo, incluidos los procedentes de Oriente Medio, sean suficientes para satisfacer una demanda que se estima a la baja

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, cayó un 2,15%, hasta los 87,07 dólares por barril.

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El precio del crudo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, descendió un 2,43%, hasta los 81,25 dólares por barril.

Los analistas siguen divididos sobre la cantidad de petróleo que logra atravesar el Estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos controla el Estrecho de Ormuz, a pesar de que los terroristas iraníes dicen lo contrario como campaña de desinformación.

"Actualmente, desconocemos con exactitud la cantidad de petróleo que transita por el estrecho de Ormuz", señala Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Sin embargo, para los expertos de Eurasia Group, lo que sí es seguro es que "los flujos clandestinos que transitan por Ormuz están aliviando la presión" sobre el mercado.

Unos 9 millones de barriles diarios de crudo salen por el Estrecho de Ormuz

Un número creciente de buques cisterna opta por cruzar este paso con sus transpondedores AIS apagados, unos dispositivos que permiten la localización de los buques. Irán ha perdido todos sus radares tras bombardeos de EEUU, que otorga las garantías del paso frente a la retórica del decapitado régimen iraní.

Bjarne Schieldrop, analista de SEB, cree que "diariamente transita mucho más petróleo de lo que se pensaba".

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el martes que "casi 9 millones de barriles diarios" salen actualmente del Golfo a través del Estrecho de Ormuz, una estimación que supera con creces la de muchos analistas.

La perspectiva de flujos de petróleo significativos se ve agravada por la expectativa de una demanda menor que la prevista.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó el miércoles que prevé para 2026 un descenso del consumo mundial de petróleo de 1,6 millones de barriles diarios (mb/d) en un año, pero eso lo dicen desde 2024 y hasta ahora no se ha cumplido.

Su estimación anterior proyectaba una disminución menor, de 1 mb/d.

FUENTE: Con información de AFP