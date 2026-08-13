jueves 13  de  agosto 2026
MERCADOS

Precios del petróleo caen y se atenúan temores por el suministro

El precio del crudo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, descendió un 2,43%, hasta los 81,25 dólares por barril.

El petrolero de crudo Idemitsu Maru transita por el Estrecho de Ormuz. Foto de archivo.

El petrolero de crudo Idemitsu Maru transita por el Estrecho de Ormuz. Foto de archivo.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo cayeron el jueves, impulsados por la expectativa de que los flujos mundiales de crudo, incluidos los procedentes de Oriente Medio, sean suficientes para satisfacer una demanda que se estima a la baja

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, cayó un 2,15%, hasta los 87,07 dólares por barril.

Lee además
Una enfermera prepara una vacuna contra el COVID-19, en el centro médico Borinquen Health Care, en la ciudad de Miami, Florida.
SALUD

Trump firma orden ejecutiva que reduce las vacunas infantiles recomendadas de 18 a 11
Sala de cirugía.
EEUU

Trump retira fondos federales para procedimientos de transición de género en menores

El precio del crudo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, descendió un 2,43%, hasta los 81,25 dólares por barril.

Los analistas siguen divididos sobre la cantidad de petróleo que logra atravesar el Estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos controla el Estrecho de Ormuz, a pesar de que los terroristas iraníes dicen lo contrario como campaña de desinformación.

"Actualmente, desconocemos con exactitud la cantidad de petróleo que transita por el estrecho de Ormuz", señala Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Sin embargo, para los expertos de Eurasia Group, lo que sí es seguro es que "los flujos clandestinos que transitan por Ormuz están aliviando la presión" sobre el mercado.

Unos 9 millones de barriles diarios de crudo salen por el Estrecho de Ormuz

Un número creciente de buques cisterna opta por cruzar este paso con sus transpondedores AIS apagados, unos dispositivos que permiten la localización de los buques. Irán ha perdido todos sus radares tras bombardeos de EEUU, que otorga las garantías del paso frente a la retórica del decapitado régimen iraní.

Bjarne Schieldrop, analista de SEB, cree que "diariamente transita mucho más petróleo de lo que se pensaba".

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el martes que "casi 9 millones de barriles diarios" salen actualmente del Golfo a través del Estrecho de Ormuz, una estimación que supera con creces la de muchos analistas.

La perspectiva de flujos de petróleo significativos se ve agravada por la expectativa de una demanda menor que la prevista.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó el miércoles que prevé para 2026 un descenso del consumo mundial de petróleo de 1,6 millones de barriles diarios (mb/d) en un año, pero eso lo dicen desde 2024 y hasta ahora no se ha cumplido.

Su estimación anterior proyectaba una disminución menor, de 1 mb/d.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump prorroga exención sobre flujo de combustibles entre puertos de EEUU

Tráfico por el estrecho de Ormuz cae a seis buques ante nuevas tensiones con Irán

Trump prorroga una exención para facilitar el flujo marítimo de petróleo entre puertos de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Cuba vuelve a ocupar un lugar prioritario dentro del análisis y las operaciones de inteligencia de Estados Unidos.
RÉGIMEN CUBANO

Cuba entra en el radar prioritario de la inteligencia de EEUU

La influencer y presentadora de televisión Chiky Bombom. 
POLÉMICA

Presentadora de Telemundo se disculpa al aire tras anunciar en redes despidos masivos

La exdiputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela (2015), Dinorah Figuera (c), asiste a la última sesión de la mesa de diálogo este miércoles, en Caracas (Venezuela). 
VENEZUELA

Chavismo y oposición acuerdan renovar Tribunal Supremo de Justicia, al cierre de primer ciclo de diálogo

Estudiantes regresan a las aulas para el ciclo lectivo 2026-2027
REGRESO A CLASES

Miami-Dade inicia el curso escolar entre innovación y ajustes en la alimentación

l presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), posa junto a la exdiputada opositora Dinorah Figuera durante una fotografía oficial previa al inicio del proceso de diálogo político de Venezuela, en el Centro de Convenciones del sector La Carlota, municipio Sucre, Caracas, el 6 de agosto de 2026
POLÍTICA

Diálogo en Venezuela es una "mesa ejecutiva" que avanza bajo control de EEUU

Te puede interesar

Captura de pantalla de un video publicado por el Comando Central de EEUU, en su cuenta de X @CENTCOM el 3 de marzo de 2026, en el que se muestra un ataque con drones como parte de la Operación Furia Épica.
Conflicto bélico

EEUU lanza primer grupo de trabajo multinacional de drones de ataque ante la guerra con Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Familiares, amistades y autoridades estatales, condales y municipales develan la señalización con el nombre de Lincoln Díaz-Balart para un extenso tramo de la Calle Ocho de Miami.
RECONOCIMIENTO

La Calle Ocho perpetúa legado de Lincoln Díaz-Balart en el corazón de Miami

La influencer y presentadora de televisión Chiky Bombom. 
POLÉMICA

Presentadora de Telemundo se disculpa al aire tras anunciar en redes despidos masivos

Primer día del curso 2026-2027 en Miami-Dade.
CURSO ESCOLAR

Primer día de clases en Miami-Dade: nervios, abrazos y menos alumnos

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.
CASA BLANCA

EEUU revela que China utiliza unos 40 países para eludir aranceles